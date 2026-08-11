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Ilirija nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 23-godišnjim krilnim igračem, koji je prethodnu sezonu proveo u Razvojnoj Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G Liga), igrajući za filijale Dalasa i Bostona.

Todorović je u NBA G Ligi prošle sezone u proseku beležio 6,9 poena i 2,7 skokova.

Ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a od 2021. do 2025. godine je igrao na koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), za ekipe univerziteta SMU, San Fransisko i Peperdajn.

Tokom 2025. godine igrao je i Letnju NBA ligu za ekipu Filadelfije.

(Beta)