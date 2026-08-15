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Iako mu finansije omogućavaju da letuje na najegzotičnijim i najluksuznijim destinacijama sveta, srpski centar iz godine u godinu ostaje dosledan sebi i bira rodni grad, naglašavajući da se nigde ne oseća tako dobro kao kod kuće.

Njegova neposrednost ne prestaje da oduševljava sugrađane. Nakon što je nedavno viđen kako sa decom uživa na lokalnom gradskom bazenu, Jokić je sada priredio nezaboravno iznenađenje i svom frizeru.

Nikola Jokić slavi na hipodromu u Subotici Foto: Printscreen

Na društvenim mrežama frizerskog salona "Salon i bašta" osvanule su fotografije nastale nakon Nikoline posete i sređivanja frizure.

U znak zahvalnosti za uslugu, Jokić je frizeru ostavio vrednu uspomenu, svoj potpisani dres Denver Nagetsa i dve košarkaške lopte sa ličnom posvetom.

- Neke ljude ne čini velikim samo ono što postižu, već kakvi ostanu kada dostignu vrh. Nikola Jokić. Veliki šampion, još veći čovek - stoji u opisu objave.

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Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca Izvor: Arena Sport