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Bomba koja niko nije očekivao!

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo mogao bi uskoro da napravi potpuno neočekivan potez i iz fudbala pređe u svet evropske košarke!

Proslavljeni Brazilac i investicioni fond koji stoji iza projekta uključili su se u trku za preuzimanje Monaka, koji se poslednjih meseci suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima.

Prema informacijama francuskog "L’Ekip-a", Ronaldinjo i andorski investicioni fond Clayton Sport poslali su 10. avgusta pismo o namerama izvršnom direktoru Monaka Oleksiju Jefimovu.

Ukoliko bi došlo do dogovora, Brazilac bi napravio potpuno neočekivan zaokret u poslovnoj karijeri. Čovek koji je godinama oduševljavao svet fudbalskim majstorijama mogao bi da postane deo vlasničke strukture jednog od najpoznatijih evropskih košarkaških projekata.

Ronaldinjo ulazi u trku

Monako se trenutno nalazi u veoma osetljivom trenutku. Klub je zbog finansijskih problema morao da traži novu konstrukciju koja bi mu omogućila stabilno funkcionisanje i nastavak takmičenja na najvišem nivou u Francuskoj i Evropi.

Dodatno, situacija je zanimljiva jer Ronaldinjo i Clayton Sport nisu jedini koji žele da preuzmu klub. Projekat iza kojeg stoji bivši NBA Ol-star Džamal Mešburn već je bio veoma blizu dogovora o novoj vlasničkoj strukturi.

Sada je, međutim, na sto stigla nova ponuda.

Ronaldinjo se tako pojavljuje kao potpuno neočekivani igrač u borbi za budućnost Monaka. Iako je njegovo ime sinonim za fudbal, potencijalni ulazak u evropsku košarku predstavljao bi jedan od njegovih najvećih poslovnih poteza nakon završetka karijere.

1/10 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Sergio LIMA / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

Od fudbalske magije do evropske košarke

Monako je prethodnih godina izrastao u jedan od najzanimljivijih projekata evropske košarke. Klub je stigao do samog vrha, privukao velika imena i napravio ozbiljan iskorak na međunarodnoj sceni.

Međutim, sada se sve promenilo. Zbog ozbiljnih finansijskih problema, Monako više neće biti deo Evrolige, pa je budućnost kluba postala potpuno neizvesna. Upravo zato pitanje nove vlasničke strukture sada ima mnogo veći značaj od obične promene vlasnika.

U takvoj situaciji pojavio se i Ronaldinjo, čiji bi ulazak mogao da predstavlja veliki zaokret za klub koji pokušava da pronađe izlaz iz finansijske krize.

Ipak, važno je naglasiti da Brazilac još nije postao vlasnik Monaka. Za sada postoji pismo o namerama i projekat za preuzimanje, a naredni period trebalo bi da pokaže da li će Ronaldinjo zaista napraviti veliki korak iz sveta fudbala u evropsku košarku.