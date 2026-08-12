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Pariz u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 28-godišnjim francuskim plejmejkerom.

Nilikina je u Olimpijakos stigao u septembru prošle godine iz Partizana.

U Evroligi je za grčki klub prošle sezone u proseku beležio 4,5 poena, 1,6 asistencija i 1,1 skok.

U Partizanu je igrao u sezoni 2024/25, u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu prvaka regionalne ABA lige.

Pre dolaska u beogradski klub, proveo je sedam uzastopnih sezona u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), igrajući za ekipe Šarlota, Dalasa i Njujorka, koji ga je izabrao kao osmog pika na draftu 2017. godine.

Sa reprezentacijom Francuske osvojio je srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu i Tokiju, kao i bronzu na Svetskom prvenstvu 2019. godine.

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