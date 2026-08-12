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Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u sredu popodne na Evropsko prvenstvo, koje se održava u rumunskom gradu Piteštiju od 14. do 22. avgusta.

Naše devojke igraće u A grupi sa nacionalnim timovima Rumunije, Hrvatske i Francuske. Prva utakmica je na programu u petak 14. avgusta od 17 časova protiv Rumunije, u subotu 15. avgusta rival će od 12 časova biti Hrvatska, a u nedelju od 12 časova zakazan je duel sa Francuskom.

Srbiju će na EP predstavljati Lena Bokun, Iva Šešum, Lana Stojić, Ana Gavrilov, Elena Erić, Nina Bodrožić, Mina Paunović, Mila Tadić, Anabela Simovski, Emilija Nikolić, Nađa Maksimović, Jovana Todorović.

Prvi trener je Dragan Vuković, pomoćni treneri Vesna Džuver i Nebojša Cvijović, kondicioni trener Milan Ivanić, fizioterapeut Bojana Bačanin, a tim menadžer Dušan Kojić.

"Iza nas je dobar pripremni period, imali smo dovoljno vremena, dugo smo radili. U timu su devojke iz većeg broja klubova, nema ih više od dve iz jednog kluba, došle su sa različitim navikama i sve je to trebalo uklopiti. Dugujemo veliku zahvalnost Košarkaškom savezu Srbije na sjajnim uslovima za rad na Divčibarama i Banji Koviljači. Odigrali smo šest pripremnih utakmica, svih šest kod nas. Iz raznih razloga smo tek na poslednjoj utakmici protiv Izraela bili kompletni i to nije loše izgledalo. U timu je 10 od 12 devojaka koje nikada nisu igrale na bilo kakvoj međunarodnoj utakmici, njima je ovo prvi izlazak", kaže Dragan Vuković.

Srbija startuje u petak utakmicom protiv domaćina Rumunije.

"Ova U16 godišta su vrlo nezahvalna za prognozu jer su prve selekcije i ne znate kakvi su ostali. Prvu utakmicu igramo protiv Rumunije koja je domaćin. Pratiće je navijači, biće euforija na početku... Sledi Hrvatska, o kojoj, kao i o Rumuniji, imamo malo nekih informacija sa Balkanijade. Najmanje informacija imamo o Francuskoj, ali svakako možemo da očekujemo atletski sjajnu selekciju. Što se tiče našeg tima, imamo nekoliko talentovanih devojčica na koje treba da obratimo pažnju u budućnosti za seniorsku reprezentaciju".