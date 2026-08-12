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Bajern u svom saopštenju nije naveo detalje ugovore koji je potpisao sa 25-godišnjim američkim krilnim igračem.

"Tražili smo igrača koji može da utiče na našu igru na više načina, a to je upravo ono što će Maržon raditi, jer je on istovremeno snažan defanzivac i svestran napadač. Zahvaljujući odličnom prodoru ka košu, ubrzaće našu igru, ali može da deluje i kao plejmejker koji razigrava saigrače. Svesno smo se odlučili za mladog igrača koji, uprkos svom kvalitetu, i dalje ima prostora za napredak. Sada želi da se dokaže na evropskoj sceni i uvereni smo da će brzo postati ključni igrač", naveo je sportski direktor Bajerna Torsten Lajbenat, a preneo sajt kluba.

Boučemp je za Filadelfiju prošle sezone u proseku beležio 6,8 poena, 2,3 skoka i 1,1 asistenciju, dok je takođe proveo vreme igrajući i za filijalu Seventisiksersa u Razvojnoj Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).

Pored Filadelfije, u NBA ligi je nastupao i za Njujork, Los Anđeles Kliperse i Milvoki, koji ga je izabrao kao 24. pika na draftu 2022. godine.

Boučemp je rekao da u Bajernu želi da "napreduje i postane bolji košarkaš".

"Ne krijem da sebe vidim kao NBA igrača, ali ovaj korak ka Evropi sada je deo mog puta i zaista sam uzbuđen što ću igrati za trenera Antona (Gavela) i Bajern. Želim da dokažem svoj talenat i da svakog dana učim kako se igra košarka u Evropi. Brzo učim i to ću dokazati na svakom treningu. Vidim sebe kao visokog, atletski građenog krilnog igrača koji može da pokrije obe krilne pozicije. Pik-en-rol, šut iz mesta nakon prijema lopte, brza tranzicija, a mogu i da čuvam najboljeg protivničkog igrača. Nadam se da ćete sve to uskoro videti", kazao je Boučemp.

(Beta)