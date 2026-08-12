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Kušner i Iger su kupili slavni klub od Marka Voltera, koji je pre samo godinu dana kupio kontrolni udeo od porodice Bas za tada rekordnih skoro 10 milijardi dolara.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Kušner, inače brat Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa, i Iger objavili su saopštenje.

- Kao doživotni NBA navijači, duboko smo počastvovani prilikom da postanemo upravnici Los Anđeles Lejkersa, jedne od najznačajnijih sportskih franšiza na svetu. Imamo ogromno poštovanje prema vođstvu i viziji Džerija i Džini Bas. Naša dugoročna posvećenost je da gradimo na tim temeljima, takmičimo se na najvišem nivou i služimo ovom izvanrednom timu, njegovim navijačima i gradu Los Anđelesu - stoji u zajedničkom saopštenju.

Da bi se posao prodaje priveo kraju potrebno je odobrenje odbora guvernera NBA lige, a taj proces može da potraje nekoliko nedelja. Sledeći sastanak odbora zakazan je za sledeći mesec u Njujorku.

Doskorašnji vlasnik Mark Volter imao udeo u nekoliko profesionalnih sportskih klubova kao što su Los Anđeles Dodžersi (bejzbol), Los Anđeles Sparks (ženska košarka), ali i engleski premijerligaš Čelsi. Takođe je uložio značajna sredstva u nekoliko auto-trkačkih timova.

Džoš Kušner ima 41 godinu i vodi firmu za rizični kapital "Thrive capital", a ujedno je suosnivač "Oscar health". Takođe, ima udela u firmi svog brata Džareda "Thrive eternal", investicionog fonda, kojem je nedavno Đani Infantino želeo da proda manjinski udeo za vođenje FIFA Mundijala.

Bob Iger ima 75 godina, do ove godine je bio izvršni direktor Diznija.