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Los Anđeles Lejkersi dobili su nove vlasnike u rekordnoj prodaji.

Tandem Bob Iger i Džoš Kušner, brat zeta Donalda Trampa Džereda Kušnera, za neverovatnih 12.5 milijardi dolara kupio je "Jezerdžije".

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić - sukob sa Bitadzeom Foto: Screenshot

Kušner i Iger su kupili slavni klub od Marka Voltera, koji je pre samo godinu dana kupio kontrolni udeo od porodice Bas za tada rekordnih skoro 10 milijardi dolara.

Nije prošlo dugo, a oglasila se i najveća zvezda ekipe, Luka Dončić.

Dončić je poslao jaku poruku putem svoje društvene mreže i poručio novim vlasnicima šta očekuje od njih.

"Biti Lejker za mene znači sve i uzbuđen sam što ću se vratiti na teren i doneti titulu u Los Anđeles. U poslednjih nekoliko godina navikao sam na velike promene, ali znam da, bez obzira na sve, ne postoji granica potencijala ove kultne franšize. Radujem se susretu sa Džošom i Bobom kako bismo zajedno počeli da gradimo nešto posebno u Los Anđelesu", napisao je Dončić.

Nema dileme da će, pogotovo posle odlaska Lebrona Džejmsa, Dončić postati igrač oko koga se gradi sadašnjost i budućnost ekipe.

Podsetimo, Dončić je u Los Anđeles stigao iz Dalasa u februaru 2025. godine, a potpisao je trogodišnji ugovor vredan 165 miliona dolara.