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Nekadašnji MVP NBA lige i devetostruki učesnik Ol-star mečeva objavio je odlazak u zasluženu penziju uz emotivan video-snimak kojem je glas pozajmio glumac Majkl B. Džordan, čime je i formalno okončao 18 godina dugu karijeru na najvišem nivou.

Tokom impresivnog puta na NBA parketima, nosio je dresove Oklahome, Hjustona, Vašingtona, Lejkersa, Klipersa i Denvera. Svoju poslednju takmičarsku godinu 37-godišnji organizator igre odradio je u redovima Sakramento Kingsa, gde je i u smiraj karijere imao zapažen učinak od 15,2 poena i 6,7 asistencija u proseku po utakmici, uprkos slabijim rezultatima ekipe.

Vestbruk odlazi u igračku penziju kao apsolutni kralj tripl-dabl učinka u istoriji NBA lige, sa čak 209 takvih mečeva, kao i peti najbolji dodavač svih vremena. Pored toga, upisao se u istorijske knjige kao prvi bek koji je u karijeri sakupio više od 9.000 skokova.

1/9 Vidi galeriju Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sa zastrašujućim brojkama od 27.176 poena, 9.025 skokova i 10.351 asistencijom, popularni "Ras" je uz Lebrona Džejmsa jedini košarkaš u istoriji najjače lige sveta koji je prebacio granicu od 25.000 pogodaka i 10.000 uspešnih dodavanja. Ipak, i pored svih pojedinačnih uspeha, šampionski prsten mu je ostao nedosanjani san.

U dresu reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država stigao je do najvišeg postolja na Olimpijskim igrama u Londonu 2012, kao i na Svetskom prvenstvu u Turskoj dve godine ranije.