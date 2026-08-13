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Partizan je objavio kompletan raspored pripremnih utakmica, pa navijači crno-belih sada znaju kada će moći da vide novu ekipu Đoana Penjaroje na delu.

Prvi test zakazan je za 31. avgust, kada će Partizan odmeriti snage sa Zenitom. Ipak, ta utakmica biće zatvorena za javnost, baš kao i duel koji sledi nekoliko dana kasnije.

Crno-beli će 5. septembra igrati protiv Hapoela iz Tel Aviva, takođe iza zatvorenih vrata. Biće to nove provere za ekipu Đoana Penjaroje uoči početka sezone i prilika da stručni štab dodatno uigra tim.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

A onda – ono što će posebno obradovati navijače.

Kalemegdan postaje košarkaška pozornica

Od 11. do 13. septembra Partizan će učestvovati na turniru „AdmiralBet Open Air“, koji će biti održan na Kalemegdanu.

I upravo će to biti prva prilika da beogradska publika vidi crno-bele u akciji tokom pripremnog perioda.

Pored Partizana, na turniru će nastupiti Fuenlabrada i Bešiktaš, pa ljubitelje košarke očekuju zanimljivi dueli na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu.

Biće to posebno zanimljiv trenutak i za novu ekipu Partizana – prvi veliki izlazak pred domaću publiku u pripremama, i to u ambijentu koji bi mogao da bude spektakularan.

Posle Beograda – Atina

Nakon turnira na Kalemegdanu, crno-beli nastavljaju pripreme u Grčkoj.

Partizan će učestvovati na tradicionalnom "Pavlos Janakopulos" turniru u Atini, koji je prošle godine održan u Australiji.

Tako će ekipa Joana Penjaroje imati nekoliko ozbiljnih provera pre nego što počne ono pravo.