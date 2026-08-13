Slušaj vest

Posle 18 sezona, 209 tripl-dablova, MVP titule, devet Ol-star nastupa i bezbroj noći u kojima je izgledalo da igra protiv zakona fizike, jedan od najprepoznatljivijih košarkaša svoje generacije odlučio je da kaže – dosta.

Ali iza brojeva, trofeja, zakucavanja, urlika i kontroverzi krije se mnogo dublja priča.

Priča o dečaku iz Kalifornije koji je prerano izgubio najboljeg prijatelja, o obećanju koje nikada nije zaboravio, o putu od igrača koga skauti gotovo nisu primećivali do MVP najjače lige sveta... Priča o čoveku koji je 18 godina igrao kao da će svaki sledeći napad biti poslednji.

Rasel Vestbruk je odluku o penzionisanju objavio u sredu, 12. avgusta u jednom izuzetno emotivnom videu.

I tako je završena jedna od najburnijih karijera moderne NBA.

Rasel Vestbruk Foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Sve je počelo tragedijom

Pre nego što je postao Rasel Vestbruk kakvog poznaje ceo svet, bio je samo dečak iz Kalifornije koji je imao najboljeg prijatelja.

Zvao se Kelči Bars III.

Njih dvojica živeli su preko puta jedan drugog, svakodnevno provodili vreme zajedno i delili isti san - da jednog dana zaigraju na UCLA, a potom možda stignu i do NBA lige.

Bars je tada bio veća zvezda.

Bio je visok oko dva metra, ogroman talenat i igrač zbog kog su skauti dolazili da gledaju njihovu srednju školu. Vestbruk je bio mlađi, fizički manje razvijen i daleko od statusa buduće zvezde.

A onda je, u maju 2004. godine, sve nestalo u jednom trenutku.

Bars je imao samo 16 godina kada se tokom rekreativne utakmice srušio na terenu. Kasnije je utvrđeno da je imao uvećano srce, a da njegovo stanje prethodno nije bilo poznato.

Vestbruk je tada imao samo 15 godina. Najbolji prijatelj mu je umro pred očima - i taj trenutak ga je zauvek promenio.

Nije ga samo oplakivao – preuzeo je njegov život

Ovo je možda i najemotivniji deo cele Vestbrukove priče.

Posle Barsove smrti, Rasel nije jednostavno nastavio dalje. Dolazio je u kuću svoje pokojnog prijatelja, kod njegove bake, i preuzeo obaveze koje je Bars ranije obavljao. Čak je nastavio da pomaže njegovoj mlađoj sestri Merilin. Bars je, između ostalog, jednom nedeljno prao kosu svojoj mlađoj sestri. Posle njegove smrti, Vestbruk je preuzeo tu ulogu. Merilin ga i danas doživljava kao drugog starijeg brata.

Rasel je, praktično, odlučio da njegov prijatelj neće nestati zajedno sa njim. Nastavio je da živi i za njega. Kasnije je rekao da ima osećaj da na neki način igra i za Barsa.

Potrudio se da se njegovo ime nikada ne zaboravi!

Na zglobu je nosio narukvicu sa oznakom "KB3", inicijalima i brojem dresa svog pokojnog prijatelja. Isto je pisalo i na njegovim patikama. Čak su i pojedini modeli njegovih "Džordan" patika bili napravljeni kao posveta Barsu.

Pre utakmica Vestbruk je pisao „KB3“ na svoje patike. Kao da je mu prijatelj i dalje bio sa njim na parketu.

Dečak iz senke postao je NBA zvezda

Posle tragedije Rasel je počeo da napreduje neverovatnom brzinom.

Otišao je na UCLA, gde je počeo da gradi ime. Godine 2008. usledio je NBA draft. Četvrti pik. Sijetl Supersoniksi izabrali su Vestbruka, a franšiza se ubrzo preselila u Oklahomu i postala Oklahoma Siti Tander.

Tamo je počela njegova velika priča.

Prvo uz Kevina Durenta, a zatim i uz Džejmsa Hardena. Trojica mladih igrača činila su jezgro ekipe koja je 2012. godine stigla do NBA finala. Prsten nisu osvojili.

A onda se dogodio trenutak koji je promenio Vestbrukovu karijeru.

Durent otišao, a Vestbruk eksplodirao. Kevin Durent je 2016. napustio Oklahomu i mnogi su se pitali šta će biti sa Vestbrukom. Odgovor je stigao na najbrutalniji mogući način - postao je MVP.

U sezoni 2016/17 Vestbruk je prosečno beležio neverovatnih 31,6 poena, 10,7 skokova i 10,4 asistencije. Imao je čak 42 tripl-dabla, čime je oborio rekord Oskara Robertsona iz sezone 1961/62. Postao je prvi igrač posle Robertsona koji je kompletnu sezonu završio sa prosečnim tripl-dablom. A onda je dobio i MVP priznanje.

Jedna utakmica iz te sezone posebno je ostala upamćena. Protiv Denvera je ubacio 50 poena, uz 16 skokova i 10 asistencija, a onda pogodio i trojku za pobedu. To je bio Vestbruk u njegovom najčistijem obliku - brzina, bes, emocija i osećaj da može da uradi baš sve!

1/9 Vidi galeriju Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kralj tripl-dablova

Danas se može raspravljati o tome koliko je Vestbruk bio efikasan, da li je neke rekorde jurio previše, koliko je njegov stil odgovarao pojedinim ekipama...

Ali oko jednog nema dileme, tripl-dabl je njegov.

Vestbruk je karijeru završio sa 209 regularnosezonskih tripl-dablova, najviše u istoriji NBA.

Godine 2021. pretekao je Oskara Robertsona, koji je decenijama držao rekord sa 181. Četiri puta u karijeri završio je sezonu sa prosečnim tripl-dablom, a tokom sezone 2016/17 postavio je rekord od 42 tripl-dabla u jednoj sezoni.

Kada se pogleda njegova kompletna statistika, brojke su gotovo nestvarne: Vestbruk je karijeru završio sa 27.176 poena i 10.351 asistencijom, što ga stavlja na 14. mesto večne liste strelaca i peto mesto među najboljim asistentima NBA lige.

A sada mu Nikola Jokić diše za vratom

I upravo ovde njegova priča dobija fantastičan nastavak.

Vestbruk odlazi u penziju kao rekorder, međutim, kako stvari trenutno stoje, neće dugo ostati na vrhu, jer iza njega dolazi – Nikola Jokić.

Srpski centar trenutno ima 198 tripl-dablova, samo 11 manje od Vestbruka. NBA ga zvanično vodi kao drugog na večnoj listi, iza Amerikanca.

A ono što ovu priču čini još boljom jeste činjenica da je Jokić svojevremeno praktično najavio da će srušiti Vestbrukov rekord.

U novembru 2025. godine, dok su njih dvojica već bili saigrači u Denveru, sreli su se na stepenicama pred jednu utakmicu.

Jokić je pogledao u kameru i poručio:

"Radujem se što ću srušiti njegov rekord u tripl-dablovima… a onda ću ga zezati ceo život."

Vestbruk se tada smejao.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić i Rasel Vestbruk Foto: Printscreen / Twitter / DNVR_Nuggets

Od Oklahome do Kalifornije – NBA putovanje bez kraja

Vestbrukova karijera nije ostala samo u Oklahomi.

Posle 11 sezona u Tanderima igrao je za Hjuston Roketse, Vašington Vizardse, Los Anđeles Lejkerse, Los Anđeles Kliperse, Denver Nagetse, a poslednju sezonu proveo je u Sakramento Kingsima.

Bilo je svega.

U Hjustonu je pokušao da sa Džejmsom Hardenom napravi još jedan veliki tandem. U Vašingtonu je ponovo pokazao da tripl-dabl za njega nije nikakav problem. A onda je stigao u Lejkerse i tu je počeo najteži deo njegove karijere. Velika očekivanja, ogroman pritisak, zvižduci, kritike... Vestbruk je postao najveća meta navijača i medija, ali nikada nije pokušavao da bude neko drugi. Igrao je onako kako je igrao čitavog života - punom snagom.

Čovek kog nisi mogao da ignorišeš

Možda je upravo to najbolji opis Vestbruka. Nisi morao da ga voliš, ali nisi mogao da ga ignorišeš.

Njegova eksplozivnost bila je zastrašujuća. Zakucavanja su često izgledala kao da čovek želi da probije obruč. Posle njih je dolazio čuveni urlik, stisnute pesnice i pogled koji je govorio da se upravo dogodilo nešto ogromno.

A onda – moda.

Vestbruk je postao jedan od najprepoznatljivijih NBA igrača i van terena. Neobična odela, naočare, torbe, kombinacije koje drugi nikada ne bi obukli... Nije pokušavao da se uklopi, želeo je da bude svoj. I upravo taj "Why Not?" mentalitet postao je deo njegovog identiteta.

Njegova filozofija pretočena je i u humanitarni rad.

Vestbruk je 2012. godine pokrenuo fondaciju "Why Not?", kroz koju je pomagao mladima i porodicama i podržavao obrazovne i društvene programe.

To je možda i najbolja poruka njegove karijere.

Ne pitaj zašto nešto ne može.

Pitaj:

Zašto ne bih pokušao?

Jer upravo je tako i stigao do NBA. Kao dečak koji je bio u senci svog najboljeg prijatelja, kao igrač kog nisu svi videli kao buduću superzvezdu, kao bek koji je postao MVP., kao čovek koji je četiri puta prosečno imao tripl-dabl, kao rekorder koji je prestigao Oskara Robertsona.

Prsten koji nikada nije stigao

Ipak, postoji jedna praznina -NBA šampionski prsten.

Vestbruk ga nikada nije osvojio ito će zauvek biti deo rasprave o njegovom nasleđu.

Ali njegov put se ne može svesti na ono što nije osvojio. Bio je MVP lige, devetostruki Ol-star, dvostruki najbolji strelac NBA lige, trostruki najbolji asistent, olimpijski šampion i član NBA ekipe povodom 75. godišnjice lige.

A najvažnije od svega, ostavio je trag koji je nemoguće izbrisati.

I sada - kraj. Sa 37 godina, posle 18 sezona, Vestbruk je odlučio da stane.