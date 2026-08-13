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Partizan je ovog leta već napravio ozbiljne promene u rosteru, ali posao još uvek nije završen.

Crno-beli su, prema informacijama koje stižu iz medija, veoma blizu dogovora sa Itanom Tompsonom, reprezentativcem Portorika i bekom koji je prošle sezone nastupao u NBA ligi za Indijanu Pejserse.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Portorika i NBA as - Itan Tompson Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Jordan Bank / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Partizan je sa 27-godišnjim košarkašem utanačio uslove saradnje, pa bi Tompson mogao da bude novo pojačanje ekipe Đoana Penjaroje, prenosi "Nova".

Ipak, postoji još jedna prepreka.

Čeka se rastanak sa Indijanom

Tompson je i dalje pod ugovorom sa Indijana Pejserse, pa je za njegov dolazak u Beograd prvo neophodno da dođe do raskida saradnje sa klubom iz NBA lige.

Prema dostupnim informacijama, upravo se na tome trenutno radi, a ukoliko se očekivani scenario realizuje, Partizan bi mogao da dobije još jedno veoma zanimljivo pojačanje.

Tompson je rođen u Kaliforniji, a košarkaški put gradio je preko Oregona Stejta i razvojne NBA lige. Pre odlaska u NBA imao je i kratku epizodu u Portoriku.

A onda je stigao poziv iz najjače lige na svetu.

Dobio šansu kod Rika Karlajla

Prošle sezone Tompson je debitovao u NBA dresu Indijane, a trener Rik Karlajl pružio mu je priliku u 32 utakmice.

Za to vreme beležio je prosečno 7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistenciju po meču.

Nije imao ogromnu ulogu, ali je uspeo da se nametne kao igrač sposoban da odgovori zahtevima na najvišem nivou.

Sada bi mogao da napravi potpuno novi korak u karijeri.

I to u Partizanu!

Reprezentacija

Tompson je zanimljiv i zbog iskustva u dresu Portorika.

Bio je član reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2023. godine, a nedavno je ponovo nastupao za nacionalni tim u kvalifikacijama za naredni Mundobasket.

Početkom jula pokazao je da može da bude ozbiljna napadačka opcija - Kanadi je ubacio 14 poena, dok je protiv Bahama stigao do 17.

Ukoliko se rastanak sa Indijanom realizuje, Partizan bi tako mogao da dobije igrača sa NBA iskustvom, ali i reprezentativca koji poznaje evropsku i međunarodnu košarku.

Crno-beli su ovog leta već doveli sedmoricu novih igrača.