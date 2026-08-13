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Bivši košarkaš Partizana Mika Murinen otkrio je da mu je tokom boravka u Beogradu jedan od najvećih uzora bio Džabari Parker.

Finac je od Amerikanca, nekada drugog pika NBA drafta, kako kaže, svakodnevno učio o košarci, životu i putu ka najvećoj sceni.

Zanimljivo je, međutim, što je upravo Parker u Partizanu prošao kroz jedan od najtežih perioda karijere.

Murinen danas ima 19 godina i već ima velike ambicije - želi da jednog dana postane prvi pik NBA drafta. Sledeće sezone igraće za Univerzitet Arkanzas, a u predstavljanju svog novog kluba prisetio se vremena provedenog u Beogradu.

I tu je posebno mesto dobio Parker.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

"Svakog dana sam razgovarao sa njim"

Murinen je sa velikim poštovanjem govorio o Amerikancu i njihovom odnosu.

"Video sam mnogo košarke i bio na mnogim mestima, iako imam samo 19 godina. Prošle godine bio sam veoma blizak sa Džabarijem Parkerom, nekadašnjim drugim pikom. Svakog dana sam sa njim razgovarao o košarci, životu, međuljudskim odnosima, o svemu… Učio sam od njega i trudio se da budem bolji", rekao je Murinen.

A onda je otkrio i koliko daleko želi da ode.

"Znam šta je potrebno kako bih stigao do sledećeg nivoa i upravo tome težim - želim da budem prvi pik na NBA draftu."

Velike reči mladog Finca, ali iza njih stoji veoma zanimljiva priča.

Jer čovek od kojeg je, po sopstvenom priznanju, najviše učio u Partizanu nije imao sezonu kakvoj se iko nadao.

Parker trebalo da bude bomba, završio kao veliki problem

Parker je u Beograd stigao kao jedno od najvećih imena koje je Partizan ikada doveo. Nekadašnji drugi pik NBA drafta imao je iza sebe ozbiljnu karijeru u najjačoj ligi sveta, a dolazak u crno-bele trebalo je da bude jedan od najvećih transfera u istoriji kluba.

Umesto toga - veliko razočaranje.

Parker se mučio da pronađe pravu formu, njegove partije nisu bile ni blizu očekivanja, a tokom sezone često je bio predmet kritika zbog izgleda na terenu, fizičke forme i načina na koji je delovao tokom utakmica.

Posebno je navijačima smetalo ono što su doživljavali kao loš govor tela i nedostatak energije, dok je njegov učinak u Evroligi bio daleko od reputacije koju je doneo u Beograd.

Sezonu je na kraju završio na pozajmici u Huventudu, a iako ga ugovor sa Partizanom vezuje i za narednu sezonu, njegova budućnost u crno-belom i dalje je velika nepoznanica.

1/4 Vidi galeriju Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Drugim rečima, čovek koji je trebalo da bude jedan od lidera tima danas je igrač kojeg klub pokušava da "reši".

A Murinen? I on je brzo nestao iz Beograda

Još veća ironija je što je sličan scenario zadesio i Murinena.

Finac je u Partizan stigao kao jedan od najtalentovanijih mladih košarkaša Evrope, nakon što je proglašen za najboljeg mladog igrača Evrobasketa 2025. godine.

Očekivalo se da će u Beogradu napraviti veliki korak u razvoju. Umesto toga, njegov boravak u crno-belom bio je veoma kratak.

U Evroligi je dobio svega 11 minuta, tokom kojih je postigao samo jedan poen.

Isti klub, ista priča, potpuno drugačije ambicije

Tako je nastala prilično neobična priča.

Murinen je u Parkeru video čoveka od kojeg može da uči kako se stiže do NBA vrha.

Parker je, međutim, u Partizanu imao sezonu koju će želeti što pre da zaboravi.

A Murinen, koji je od njega svakodnevno slušao savete o košarci i životu, ni sam se nije dugo zadržao u Beogradu.

Naravno, nemoguće je tvrditi da je Parker imao bilo kakav negativan uticaj na mladog Finca. Naprotiv, Murinen o njemu govori sa velikim poštovanjem.

Ali upravo zbog toga cela priča zvuči pomalo ironično.

Jedan je trebalo da bude uzor i lider, drugi buduća NBA zvezda. Obojica su, na kraju, napustila Partizan bez učinka kakav se od njih očekivao.