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Slobodan Davinić (39), košarkaški trener iz Vlasotinca, bez razmišljanja je rizikovao sopstveni život kako bi spasao brata i sestru koji su počeli da se dave kod brane na reci Vlasini.

Drama se odigrala u subotu, 8. avgusta, u popodnevnim satima, a sve je počelo kao bezazlena dečja igra.

Davinić je prolazio kejom i primetio dvoje dece, starih oko deset godina, kako se igraju u pesku ispod brane. Međutim, iskusni Vlasotinčanin znao je da je taj deo reke izuzetno opasan.

Nije ih ispuštao iz vida. I upravo mu je to spaslo živote.

Slobodan Davinić Foto: Screenshot

Od igre do borbe za život

Davinić je u razgovoru za Jugmediu ispričao da je znao koliko je opasno mesto na kojem su se deca nalazila.

"Kada gazite po pesku, on je mekan, ima velika rupa i prosto vas pesak uvuče prema dubini. Nisam skidao pogled sa njih jer znam da se upravo na tom mestu kod nas u Vlasotincu desilo nekoliko slučajeva davljenja ispod te brane."

U jednom trenutku okrenuo je pogled, a kada je ponovo pogledao prema deci, shvatio je da se situacija potpuno promenila.

"Posle nekoliko sekundi ponovo sam bacio pogled i video da to više nije igra u pesku, nego borba za život."

Nije bilo vremena za razmišljanje.

Bacio torbu i skočio

Davinić je reagovao instinktivno.

"Bacio sam torbu, spustio se niz kej, uhvatio ih iza leđa, ispod ruku, i izneo u plićak."

U susret mu je, kako kaže, išla majka dece, vidno preplašena. Deca su takođe bila u šoku.

Davinić je potom otrčao do spasioca kako bi bila pozvana Hitna pomoć.

Kada su se vratili na mesto incidenta, međutim, dece i njihove majke više nije bilo.

"Neka nadležni zaštite ovo mesto"

Slobodan nije želeo da sebe predstavlja kao heroja, već je iskoristio priliku da upozori na opasnost koja, kako kaže, godinama postoji na tom mestu.

Posebno je apelovao na roditelje da decu ne ispuštaju iz vida u blizini brane, ali i na nadležne da preduzmu mere kako bi se sprečila nova tragedija.

Predložio je da na opasnom delu bude angažovan čuvar koji bi nadgledao situaciju tokom letnjih meseci.

A ovog puta, zahvaljujući brzoj reakciji jednog čoveka, letnja igra dvoje dece nije se pretvorila u tragediju.