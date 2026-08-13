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Čović je, pred okupljanje seniorskog tima uoči utakmica koje će biti odigrane u avgustu, ukratko sumirao rezultate mlađih selekcija ovog leta i istakao da se KSS suočava sa određenim izazovima.

Za Srbiju slede utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Italije u gostima i Islanda kod kuće.

"Pred nama je jako važan period. Da to završimo uspešno i onda možemo da kažemo da je iza nas uspešno leto. Nisu laka iskušenja, ali naš zadatak je da obezbedimo maksimalne uslove za sve selekcije. Potrudili smo se da i sada za seniore obezbedimo sve što je potrebno. Nemamo čoveka koji je neopravdano odsutan. Gradimo kult reprezentacije", rekao je Nebojša Čović na konferenciji za medije.

Zadovoljan je rezultatima mladih reprezentacija.

"Što se tiče mlađih selekcija, rezultati su solidno dobri. Moglo je da bude i bolje, ali i gore. Dve medalje nisu malo. Ipak, ono što najviše raduje jeste to što se vidi potencijal za seniorsku reprezentaciju. U mlađim kategorijama je naravno lepo osvojiti medalju, ali je najbitnije da prepoznamo i razvijemo potencijal za seniore, kao što su Kusturica, Džepina i drugi momci. Radimo na tome da postepeno podmladimo reprezentaciju".

Postoji problem sa kojim se KSS suočava kada je reč o košarkašima koji igraju za američke koledž ekipe.

"Susrećemo se sa nekim stvarima koje su nasleđene iz prethodnog perioda. Ono na čemu Savez insistira i na čemu ćemo nastaviti da radimo jesu direktni kontakti sa univerzitetima. Ti igrači imaju specifične marketinške ugovore koji nisu priznati od strane FIBA, zbog čega odmah ulazimo u problem sa osiguranjem. Mi smo ta osiguranja platili, ali to su potencijalni problemi sa kojima se moramo nositi".

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Imao je zbog toga predsednik KSS-a apel koji je uputio mladim košarkašima.

"Mi molimo igrače da, kada potpisuju ugovore sa klubovima, insistiraju na stavci koja obavezuje klub da ih pusti da igraju za reprezentaciju. To u teoriji postoji, ali u praksi bledi. Mi ćemo obaveštavati javnost o svim anomalijama koje se pojavljuju u mlađim selekcijama", zaključio je Čović.

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