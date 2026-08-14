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Žofri Lovernj se vratio tamo gde se oseća kao kod kuće, a sada je jasno i koliko dugo želi da ostane u Partizanu.

Francuz je pred kraj prošle sezone ponovo obukao crno-beli dres kako bi pomogao ekipi u završnici domaćeg prvenstva, a od jeseni će imati priliku da ponovo zaigra i u Evroligi.

U razgovoru za „Skvik“, Lovernj je govorio o povratku u voljeni klub, planovima za budućnost, Dušku Vujoševiću, ali i novom timu Partizana.

A kada je reč o budućnosti, njegova želja je vrlo jasna.

"Moj cilj je da završim karijeru ovde. Međutim, jedno je cilj, a realnost drugo. Želim da igram još najmanje dve ili tri godine. Ako iz bilo kog razloga to ne bude moguće, razmisliću o drugim opcijama", rekao je Lovernj.

Francuz očigledno nije došao u Beograd samo da bi zatvorio jedno lepo poglavlje karijere. Želi da bude važan deo ekipe.

"Izuzetno sam srećan što sam ponovo ovde, ali želim da pomognem timu da nešto ostvari. Nisam ovde samo da bi se reklo da sam ovde. Želim da igram dobro i pomognem ekipi i stvarno sam presrećan zbog toga. Kada sam se vratio, osećao sam se onako kako sam i zamišljao da ću se osećati."

A onda je usledio deo koji će posebno privući pažnju navijača Partizana.

"Vujošević je najvažnija osoba koju sam upoznao"

Lovernj nikada nije krio koliko ceni Duška Vujoševića, čoveka pod čijim je vođstvom napravio velike korake u karijeri. Ni ovog puta nije štedeo reči hvale za legendarnog trenera.

"Od njega sam naučio o radnoj etici i tome kako da se ophodiš prema ljudima. To je bilo mnogo više od košarke, radilo se o životu. Stvarno sam mislio da ću provesti više vremena sa njim kada se vratim u Srbiju, ali je život odlučio drugačije. On je najvažnija osoba koju sam upoznao, van svoje porodice."

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

Lovernj je potom pričao i o novoj ekipi Partizana, koja je ovog leta doživela velike promene.

Posebno mu se dopada što su nova pojačanja već imala iskustvo igranja u Evropi.

"Najviše mi se dopada što su sva pojačanja već igrala u Evropi. Znaju kako funkcioniše evropska košarka. Da li će ovaj tim biti bolji nego prošle godine? Teško je reći. Imamo dobru osnovu na kojoj možemo da gradimo."

Francuz je posebno izdvojio italijanskog plejmejkera Alesandra Pajolu i Argentinca Luku Vildozu, koje je nazvao svojom „italijanskom“ i „argentinskom braćom“.

Istovremeno, svestan je da posao još nije završen.

"Fali nam igrač na poziciji krila i krilnog centra, videćemo ko je dostupan na tržištu."

A onda je Lovernj otvorio i temu o kojoj se mesecima priča u evropskoj košarci – Partizanovom budžetu.

Francuz nema dilemu da je klub sada finansijski mnogo jači nego ranije, ali smatra da se crno-belima zbog toga stvaraju i nerealna očekivanja.

"Svi govore da Partizan ima mnogo para. Da, definitivno imamo više nego prethodnih godina. Međutim, mislim da smo i dalje 13. ili 14. po budžetu, nismo ni među 10."

I upravo tu vidi veliki pritisak.

"Svi očekujemo mnogo samo zato što trošimo dosta novca i mislimo da moramo odmah da igramo sjajno, ali su stvari dosta drugačije."

Lovernj se tako vraća u Partizan sa jasnom željom – ne samo da ponovo bude deo crno-belih, već da sa klubom napravi nešto veliko.

A ako se njega pita, voleo bi da mu upravo Beograd bude poslednja stanica u igračkoj karijeri.