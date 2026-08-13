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Nacionalni tim se okupio uoči avgustovskih utakmica protiv Francuske (prijateljske), Italija i Islanda (kvalifikacije za Svetsko prvenstvo).

“Presrećan sam što sam ponovo ode, što ću ponovo imati šansu da obučem dres Srbije, da naučim nešto novo od novog selektora i što ću imati priliku da se družim sa ovim momcima, jer smo napravili atmosferu kao da je porodica i družimo se i van reprezentacije. Odazvali su se svi koji su mogli, znamo šta treba da uradimo, moramo da iz te dve utakmice izađemo kao pobednici. Imamo kvalitet i mentalno smo spremni da to uradimo“, rekao je Nikola Milutinov.

Meč protiv Italije će imati veliki značaj, a centar je upitan o psihološkom momentu i činjenici da je ova selekcija u bliskoj prošlosti beležila neke velike pobede protiv Srbije.

"Nama je motiv da dobijemo svaki meč. Svi smo svesni koliko su bitne ove dve utakmice. Ono što se dešavalo pre - ostaje u prošlosti. Igrački kvalitet gledano, verovatno imamo bolju ekipu, ali to ne dobija utakmice. Moramo da se pripremimo, da iskoristimo priljateljske utakmice i da pobedimo i Island i Italiju. Dešavalo se, ja sam bio deo ekipe koja je gubila od Italije, ali to je u prošlosti. Svestan sam šta je sve bilo pre, ali živimo u sadašnjosti i znamo koliko su nam bitne te dve pobede".

Upitan je nekadašnji košarkaš Olimpijakosa da li je imao nekog uzora kada je dobio priliku da se upozna sa svime što nosi seniorska reprezentacija.

“Veteran, kako to zvuči… Prvi put kad sam se odazvao, jedan od igrača na koje sam se ugledao je bio Raduljica. Imao sam veliko strahopoštovanje prema njemu. Ne verujem da će momci danas imati takav stav, jer je jedan Raduljica. Samo ću pomoći da se osećaju što bolje, a svi su dovoljno talentovani, da im se košarkaški išta pokazuje. Svi znaju dovoljno doboro košarku. Pokušaću da svi igrači uživaju, kako bi se i u narednim godinama odazivali i da im bude uživanje u reprezentaciji”, rekao je Nikola Milutinov.

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