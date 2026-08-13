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Drugi Dušan je zakoračio u fudbalski pogon istanbulskog velikana i tek mu predstoji borba da osvoji srca zahtevne turske publike, što je zadatak koji nosi ozbiljnu težinu.

Alimpijević je taj status izgradio vrhunskim vođenjem tima, sjajnim rezultatima i istorijskim plasmanom u Evroligu.

Zato se na mečevima košarkaške sekcije redovno oriti već kultno skandiranje "Dušan, Dušan", koje bi ubrzo moglo da se preseli i na fudbalske tribine, ovoga puta u čast Vlahovića.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović, Bešiktaš Foto: Murat Sengul / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zamoljen da prokomentariše dolazak svog imenjaka u crno-beli tabor, Alimpijević nije želeo previše da duži pošto to nije bila primarna tema konferencije, ali je ipak izgovorio veoma zanimljivu rečenicu.

"Ne znam, da mi ne zamerite, ne znam koliko bi bilo umesno da sad pričamo o tom klubu dok smo ovde na presu za Srbiju, nemojte mi zameriti molim vas. Mada sam mu dobro razradio skandiranje, biće im lakše sada", rekao je Alimpijević.