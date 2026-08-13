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Najpre ih očekuju dva kontrolna duela sa selekcijom Francuske koji će poslužiti kao uvertira za ono glavno, nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Pred našim timom su dva ključna susreta: protiv Islanda u Beogradskoj areni (28. avgusta u 20.00) i na gostovanju Italiji (31. avgusta od 19.30).

U skladu sa očekivanjima, sve oči i medijski reflektori bili su usmereni ka prvoj zvezdi tima i zvanično najboljem košarkašu sveta. Po dolasku ispred beogradskog hotela, gde ga je čekalo rezervisano mesto, Jokić se duže zadržao na ulazu kako bi dočekao saigrače i porazgovarao sa njima.

Prvi mu je u susret izašao tim menadžer Nebojša Ilić, sa kojim je u opuštenoj atmosferi razmenio nekoliko šala. Ubrzo su pristigli Nikola Jović i Nikola Đurišić, a potom i Aleksa Avramović. Nakon kratkog razgovora sa reprezentativnim kolegama, Jokić se uputio ka unutrašnjosti hotela, srdačno pozdravio okupljene novinare i otišao na presvlačenje u opremu nacionalnog tima.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić novi BMW Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Kojim automobilom je došao Nikola Jokić?

Inače, centar Denvera stigao je u prestonicu Srbije za volanom jednog od svojih najnovijih automobila, u pitanju je moćni "BMW X7 M60i". Osnovna cena ovog luksuznog modela na našem tržištu iznosi oko 160.000 evra, dok sa dodatnim paketima opreme ta cifra znatno raste.

00:11 Nikola Jokić u novom automobilu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić