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Roganović (18), koji igra na poziciji krilnog centra, je u Borac prešao iz Crvene zvezde, a sa klubom iz Čačka je potpisao četvorogodišnji ugovor.

Doskorašnji junior Crvene zvezde je nastupio za reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, na kom je u proseku beležio 10,4 poena i 5,3 skoka.

(Beta)

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