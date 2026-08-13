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Proslavljeni košarkaš Lebron Džejms je samo od ugovora u NBA ligi tokom dosadašnje karijere inkasirao više od 580 miliona dolara, i to ne računajući novu saradnju sa Filadelfijom.

Ogromne sume slile su se na njegov račun i od sponzorskih ugovora, marketinga i brojnih poslovnih poduhvata.

Ipak, uprkos tome što pliva u novcu, ima etiketu "cicije. O toj njegovoj štedljivosti javno je govorio njegov nekadašnji saigrač i blizak prijatelj Kevin Lav, otkrivši da Lebron, između ostalog, odbija da plaća internet u romingu kada se nalazi van granica SAD.

"Video sam to milion puta u Torontu. Pričaju o bogatstvu, ali neke stvari se ne vide. Iza kulisa ima nekih stvari. Recimo vožnja od aerodroma do hotela, ne koristi internet, čeka bežični internet. Onda od hotela do dvorane, čeka se poveže na Wi-Fi tamo", rekao je Lav.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Love je priznao da ga je čuveni "Kralj" potpuno zatekao i ostavio bez teksta takvim nesvakidašnjim ponašanjem.

"Ima dobra izjava od tih finansijskih stručnjaka da i mala rupa može da potopi veliki brod. Ali, to nije ni rupica zaista, to je ništa. Ali, cenim to. Ljut sam malo, ali ko zna možda je dobro da se skloniš od telefona, ali to je roming", zaključio je Lav.