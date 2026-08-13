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Srpski košarkaš Boriša Simanić novi je igrač nemačkog MBC sa kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.

Boriša Simanić Foto: Dado Đilas

Simanić u Nemačku stiže iz Igokee i sarađivaće sa trenerom Vladimirom Jovanovićem.

Bivši reprezentativac Srbije visok 211 centimetara u novom klubu nosiće dres sa brojem 22.

Dvadesetosmogodišnji bivši srpski reprezentativac iza sebe ima veliko iskustvo na evropskoj sceni. Tokom karijere nastupao je za Crvenu zvezdu, FMP, Megu, Saragosu i Igokeu, a igrao je u Evroligi, Evrokupu, FIBA Ligi šampiona i ABA ligi.

Prošle sezone u regionalnom takmičenju odigrao je 11 mečeva i prosečno je beležio 8.6 poena, 3.7 skokova i 0.6 asistencija.

Simanić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine, ali je taj turnir obeležila i njegova velika životna drama. Tokom utakmice protiv Južnog Sudana u Manili dobio je snažan udarac u predelu bubrega. Završio je u bolnici, gde je najpre operisan, ali je zbog komplikacija morao da mu bude odstranjen.

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