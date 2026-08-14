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Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, igračice do 16 godina, više nego ubedljivo je startovala na Evropskom prvenstvu u Piteštiju.

Tim trenera Dragana Vukovića deklasirao je domaćina Rumuniju 90:44 (23:8, 28:9, 25:8, 14:19) i napravio lepu uvertiru pred nastavak šampionata.

1/7 Vidi galeriju Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije Foto: FIBA

Naš tim već u subotu od 12 sati igra utakmicu drugog kola grupe A, a rival je selekcija Hrvatske, koja je u prvom kolu izgubila od Francuske sa 97:41.

Utakmica odigrana u Pitešti areni bila je lišena bilo kakve rezultatske neizvesnosti. Naš tim je od starta pravio razliku, pa je već posle prve četvrtine stekao 15 poena prednosti. Sličan scenario gledali smo i u naredne dve četvrtine, da bi u poslednjoj četvrtini rival uspeo da se ravnopravno nosi, u situaciji kada su naše vodeće igračice odavno bile na klupi.

Trener Vuković je pružio priliku svim igračicama i sve su se upisale u listu strelaca.

Ana Gavrilov je sa 13 poena bila najefikasnija u našem timu (3 osv). Po 11 poena su postigle Lena Bokun (6 osv), Lana Stojić, Mina Paunović (6 sk) i Emilija Nikolić (5 sk). Jedino što brine je povreda Jovane Todorović u finišu prve četvrtine.