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Kadetska reprezentacija Srbije ubedljivom pobedom nad Češkom 95:63 (23:13, 20:17, 30:12, 22:21) izborila je utakmicu za deveto mesto na Evropskom prvenstvu u Rumuniji.

1/7 Vidi galeriju Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije Foto: FIBA

Rival timu trenera Branka Milisavljevića biće Turska, koja je bila bolja od Italije.

Utakmica je na programu u subotu od 15 časova.

Srbija je u utakmici odigranoj u Oradei od starta nametnula svoj ritam i već u prvoj četvrtini stigla do dvocifrene prednosti - 19:9.

Desetak poena prednosti naši momci su držali do kraja prvog poluvremena, a na pauzu su otišli sa 13 poena viška - 43:30.

Sve dileme oko krajnjeg ishoda otklonjene su u trećem periodu. Za nešto više od šest minuta Srbija je napravila seriju 21:1 i stekla nedostižnu prednost.

Do kraja utakmice je održavala razliku bez većih poteškoća.

Najefikasniji u našem timu bio je Filip Mrđen sa 15 poena (3 as). Po 13 poena su postigli Tarik Muratović (5 sk) i Vukašin Velimirović (3 sk, 3 as), a po 12 Luka Panić (5 as) i Marko Avdalović (5 sk).