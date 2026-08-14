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Dejan Kamenjašević, generalni menadžer Dubaija, potvrdio je da Vojvodina postaja razvojni tim kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao što je Meridian sport uostalom i najavio.

Novosađani će biti mesto gde će šampion ABA lige razvijati talentovane igrače:

- Vojvodina je istorijski klub, ne samo kao sportsko društvo već i u košarci. Sa Dragoljubom Zbiljićem, koji nam je pomagao od početka, i Željkom Rebračom došli smo do dogovora. Videli smo da ti ljudi razmišljaju sportski, ali i poslovno, što nam je veoma važno - rekao je Kamenjašević za RTS.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Osvrnuo se generalni menadžer Dubaija na uspon Dubaija.

- Mislim da to niko nije očekivao, pa ni mi sami. Bilo je veoma teško ubediti konzervativni evropski košarkaški sistem da jedna ekipa iz Dubaija može da igra u Evroligi. Pitali smo zašto to ne bismo mogli ako su u evropskim takmičenjima nastupale ekipe iz Rusije i Izraela. Na kraju smo uspeli da ih ubedimo.

Iza kluba iz Emirata je istorijska sezona u Jadranskoj ligi.

- Posle nas su stigli klubovi iz Rumunije, Slovačke i Austrije. ABA liga se širi, nikada nije bila jača i zanimljivija. Dominacija Zvezde i Partizana donekle je ublažena jer se pojavio novi klub koji može da se takmiči sa njima na terenu, ali i koji ima viziju da liga napreduje van terena.

Ističe kako je Dubai doneo mnogo toga u ABA ligu.

- Ljudi će uvek prvo reći da smo doneli novac. Ne slažemo se sa tim da je u pitanju samo novac, jer su i drugi ulagali, pa nisu doneli isto. U ABA ligu smo uveli tim koji može da se takmiči sa svima, zbog čega je zainteresovanost za takmičenje veća.

Dodao je i zanimljiv pogled na navijače Dubaija.

- Kada igramo protiv Partizana, njegovi navijači podržavaju Partizan, ali navijači Zvezde dođu da navijaju za nas. Znamo da će, kada dođe Partizan, njegovi navijači biti uz svoj klub, ali će u svim ostalim okolnostima podržavati Dubai. Isto je i u Evroligi.

Najavio je Kamenjašević da će uskoro Dubai potpisati novog igrača.

- Ne možemo još da kažemo o kome je reč, ali će verovatno doći sa druge strane okeana - zaključio je Kamenjašević.

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