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Vezenkov je ovog puta rekao da, a uz to nacionalni tim Bugarske dobio je i veliko pojačanje u vidu novog plejmejkera Barselone.

1/9 Vidi galeriju Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Naime, Bugarska će 30. avgusta gostovati Rumuniji, a selektor će na raspolaganju imati i jednu od najvećih zvezda Olimpijakosa. Vezenkov se još nije priključio pripremama, koje su počele 13. avgusta, ali je potvrđeno da će naknadno biti deo ekipe

Takođe, posebnu pažnju privlači i Umoja Gibson, koji je dobio bugarski pasoš i biće naturalizovano pojačanje reprezentacije.

Gibson nije krio zadovoljstvo zbog novog izazova:

"Trenutno se osećam sjajno. Bog je dobar. Ovog puta je zvanično. Moj pasoš je ovde, stigao je jutros. Imam veoma dobar osećaj u vezi sa svim igračima u timu. Postoji hemija među nama. Sve je sjajno i sve ide glatko.Ovo mi mnogo znači. Ja sam iz SAD, ali predstavljati drugu zemlju je nešto zaista veliko. Nosim dres reprezentacije i 'boriću se' za Bugarsku. Osećaj je veoma poseban i lep. Ne mogu da ga opišem. Kao što sam rekao na početku intervjua, zahvaljujem Bogu na prilici koju mi pruža. Bez njega sada ne bih bio ovde. Izuzetno sam zahvalan na ovoj prilici."

"Vezenkov je igrač najvišeg nivoa. Vidim koliko ga poštuju u Bugarskoj. Bio sam u sedištu saveza i on je svuda tamo. Sjajno je igrati pored njega i učiti od njega. Ranije smo se upoznali. Posle jedne utakmice mi je prišao i pružio ruku. Deluje kao veoma pristojna osoba. Upravo takve ljude volim da imam oko sebe", rekao je Gibson.