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Košarkaški klub Minesota Timbervulvs povući će iz upotrebe dres sa brojem 21, koji je nosio član Kuće slavnih Kevin Garnet, a ceremonija će biti organizovana krajem februara nakon utakmice NBA lige sa Bostonom, objavio je danas taj klub.

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić tuča na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Printscreen / Twitter / F0RGIAT0

Garnet će postati tek drugi igrač u 37-godišnjoj istoriji franšize čiji će broj biti povučen iz upotrebe, nakon pokojnog Malika Silija, Garnetovog bliskog prijatelja i saigrača, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 2000. godine.

Garnet je svojevremeno bio u lošim odnosima sa bivšim vlasnikom Timbervulvsa Glenom Tejlorom, ali su se odnosi popravili nakon promene vlasničke strukture.

Prošle godine Garnet je imenovan za ambasadora ekipe. Prvi put se u domu Timbervulvsa - "Target Centru" pojavio u aprilu, tokom poslednje utakmice Minesote u regularnom delu sezone.

Garnet je osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige u sezoni 2003/04, kada je predvodio Timbervulvse do finala Zapadne konferencije.

Nakon što je prvih 12 sezona karijere proveo u Minesoti, 2007. godine trejdovan je u Boston Seltikse, sa kojima je već u prvoj sezoni osvojio NBA titulu.

U Minesotu se vratio 2015. godine i odigrao svoju poslednju, 21. sezonu u NBA ligi.

Garnet je najbolji igrač Timbervulvsa svih vremena u brojnim statističkim kategorijama, uključujući poene, skokove, blokade, asistencije i ukradene lopte.

Ceremonija povlačenja njegovog dresa biće održana 28. februara naredne godine, a Seltiksi su Garnetov dres već povukli 2022. godine.