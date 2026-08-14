PAO DOGOVOR! Odlazi u Šarlot da pokaže magiju!
Klivlend Kavalirsi poslali su Denisa Šrudera i novac Šarlot Hornetsima za Trea Mena.
Šarlot u Šruderu vidi iskusnog veterana na poziciji plejmejkera koji je već sarađivao sa predsednikom Džefom Pitersonom i trenerom Čarlsom Lijem u Atlanti na početku karijere.
Kavalirsi nastavljaju da rade na promenama unutar tima, ali i štednji. U stalnoj su komunikaciji i sa Džejmsom Hardenom oko novog dvogodišnjeg ili trogodišnjeg ugovora.
Klivlend, takođe, traži dva krilna igrača, Pejtona Votsona i Džonata Kumingu, a ušteda u ovom poslu sa Šrederom, svakako bi mogla da pomogne.
Šruder je prošle sezone odigrao 70 utakmica, 40 za Sakramento i 30 za Klivlend, prosečno beležeći 10,8 poena, 4,9 asistencija i 2,7 skokova.
Što se tiče Mena, nastupio je na 53 utakmice za Hornetse, beležeći 5,5 poena, 1,7 skokova i 1,6 asistencija.
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