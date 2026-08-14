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Klivlend Kavalirsi poslali su Denisa Šrudera i novac Šarlot Hornetsima za Trea Mena.

Šarlot u Šruderu vidi iskusnog veterana na poziciji plejmejkera koji je već sarađivao sa predsednikom Džefom Pitersonom i trenerom Čarlsom Lijem u Atlanti na početku karijere.

Denis Šruder, Franc Vagner, Džordan Lojd i Kristaps Porzingis Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Bulanda / imago sportfotodienst / Profimedia

Kavalirsi nastavljaju da rade na promenama unutar tima, ali i štednji. U stalnoj su komunikaciji i sa Džejmsom Hardenom oko novog dvogodišnjeg ili trogodišnjeg ugovora.

Klivlend, takođe, traži dva krilna igrača, Pejtona Votsona i Džonata Kumingu, a ušteda u ovom poslu sa Šrederom, svakako bi mogla da pomogne.

Šruder je prošle sezone odigrao 70 utakmica, 40 za Sakramento i 30 za Klivlend, prosečno beležeći 10,8 poena, 4,9 asistencija i 2,7 skokova.

Što se tiče Mena, nastupio je na 53 utakmice za Hornetse, beležeći 5,5 poena, 1,7 skokova i 1,6 asistencija.

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