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Pravna drama u Kaliforniji između Luke Dončića i njegove bivše verenice Anamarije Goltes zvanično je okončana u petak, kada je zahtev za alimentaciju i formalno odbačen. Ipak, završni pretres nije protekao bez varnica u sudnici.

Na ročištu pred sudom okruga Los Anđeles, koje je održano putem video-linka, advokatica NBA superzvezde, Lora Vaser, iskoristila je priliku da prozove pravnog zastupnika Goltesove, Evana C. Ickovica.

Kada je sutkinja Melisa C. Lajons upitala Vaserovu o njenom zahtevu da se tužba poništi ili odbaci, poznata advokatica, u javnosti poznata pod nadimkom "Kraljica razvoda", naglasila je da su Goltesova i njen advokat nepotrebno oduzeli vreme i njoj i Dončiću pokretanjem celog procesa.

1/17 Vidi galeriju Anamarija Goltes, bivša verenica Luke Dončića Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

"Verujem da je u našim podnescima pisalo, vaša visosti, da do ovog postupka uopšte nije ni trebalo da dođe", rekla je Vaserova, pa dodala.

"Ali verujem da će vam gospodin Ickovic upravo reći da je zatražio odbacivanje celokupne tužbe, te da ne morate ni da odlučujete o našem predlogu za poništenje. Da li je tako, gospodine Ickovic?"

Ickovic je potvrdio navode Dončićeve zastupnice, uz objašnjenje da je pokušao da povuče slučaj još 3. avgusta, ali da je naišao na administrativne prepreke.

"Zapravo smo predali zahtev, ali je odbijen zbog nedostatka potpisa gospodina Dončića, što inače nije potrebno. Ponovo smo ga predali na osnovu preporuke službenika suda", rekao je Ickovic.

Kraj višemesečnog spora u Kaliforniji

Sutkinja Lajons je potom donela odluku o odbacivanju zahteva bez prejudiciranja (sa pravom na ponovno podnošenje), čime je ostavljena formalna mogućnost da se slučaj pokrene u budućnosti. Nakon toga, oba advokatska tima su se zahvalila sudu i napustila video-poziv.

Ovim je stavljena tačka na mučan pravni proces koji je trajao od 9. marta, kada je slovenačka manekenka i influenserka podnela zahtev za alimentaciju. Taj podnesak ujedno je bio i prvi javni signal koji je prinudio šestostrukog Ol-star igrača da zvanično potvrdi raskid dugogodišnje veze.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Dončić je ubrzo nakon toga angažovao Loru Vaser, čiji je tim odmah zatražio odbacivanje slučaja. U podnesku je navedeno da je potez Goltesove bio "jasan pokušaj biranja povoljnijeg suda kako bi iskoristila velikodušne iznose alimentacije po kojima je Kalifornija dobro poznata".

U svom dopisu od 3. avgusta, u kojem traži povlačenje tužbe, Anamarija Goltes je navela da želi da spor sa Dončićem reši "mirnim putem i uz uzajamni dogovor koji je u najboljem interesu njihove dece". Prema pisanju medija, ona je u međuvremenu zatražila 50 miliona dolara od košarkaša kako bi se proces okončao van suda.

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