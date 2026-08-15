NBA LIGA BRUJI O OVOJ ODLUCI: Nikola je u centru pažnje!
Majami Hit nema nameru da se odrekne srpskog košarkaša Nikole Jovića kako bi u svoje redove doveo iskusnog šutera Kleja Tompsona.
Iako je najjednostavniji put do realizacije ovog transfera bio slanje Jovića u suprotnom smeru, rukovodstvo kluba sa Floride odbilo je takav scenario. Majami bi radije sačekao potencijalni otkaz i otkup ugovora od strane Dalasa.
Dalas ne pušta šutera bez obeštećenja
Sa druge strane, Maveriksi nemaju nameru da se tek tako odreknu Tompsona. Iskusni košarkaš se nalazi u poslednjoj godini ugovora, prema kojem zarađuje oko 17,5 miliona dolara.
Jović i dalje u planovima Hita
Jović uživa veliko poverenje u Majamiju još od 2022. godine, kada je izabran kao 27. pik na NBA draftu.
Iako je timu sa Floride, u kojem igraju Janis Adetokumbo i Bem Adebajo, neophodan dobar šut spolja (zbog čega deluju kao idealna sredina za Tompsona), pregovori su trenutno u ćorsokaku i deluje da od konačnog dogovora za sada nema ništa.
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