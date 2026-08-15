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Majami Hit nema nameru da se odrekne srpskog košarkaša Nikole Jovića kako bi u svoje redove doveo iskusnog šutera Kleja Tompsona.

Iako je najjednostavniji put do realizacije ovog transfera bio slanje Jovića u suprotnom smeru, rukovodstvo kluba sa Floride odbilo je takav scenario. Majami bi radije sačekao potencijalni otkaz i otkup ugovora od strane Dalasa.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dalas ne pušta šutera bez obeštećenja

Sa druge strane, Maveriksi nemaju nameru da se tek tako odreknu Tompsona. Iskusni košarkaš se nalazi u poslednjoj godini ugovora, prema kojem zarađuje oko 17,5 miliona dolara.

Jović i dalje u planovima Hita

Jović uživa veliko poverenje u Majamiju još od 2022. godine, kada je izabran kao 27. pik na NBA draftu.

Iako je timu sa Floride, u kojem igraju Janis Adetokumbo i Bem Adebajo, neophodan dobar šut spolja (zbog čega deluju kao idealna sredina za Tompsona), pregovori su trenutno u ćorsokaku i deluje da od konačnog dogovora za sada nema ništa.

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