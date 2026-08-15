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Tim trenera Dragana Vukovića posle Rumunije ubedljivo je savladao i Hrvatsku i to rezultatom 73:47 (26:13, 20:9, 20:6, 7:20).

Naša reprezentacija će u nedelju od 12 sati protiv Francuske u utakmici 3. kola igrati za prvo mesto u grupi i samim tim lakšeg rivala u osmini finala Evropskog prvenstvo.

Kao i dan ranije protiv Rumunije, Srbija je veoma brzo nametnula svoj ritam i stekla dvocifrenu prednost. Sa sedam vezanih poena naš tim je u 8. minutu poveo sa 22:9.

Do kraja utakmice Srbije nije dozvolila rivalu da se približi. Dobrom odbranom rival je sveden na samo 27 poena u prve tri četvrtine, a sa druge strane brojnim lakim poenima naš tim je pravio razliku.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Hrvatska, U16 Evropsko prvenstvo za košarkašice Foto: Kss.rs

Na poluvremenu je rezultat glasio 46:21, a posle tri četvrtine 66:27.

U poslednjoj četvrtini trener Vuković je pružio priliku igračicama sa manjom minutažom. Nažalost, Jovana Todorović zbog povrede iz meča sa Rumunijom, nije igrala na ovoj utakmici.

Najefikasnije u našem timu bile su Ana Gavrilov sa 17 poena, uz čak 8 asistencija, Nađa Maksimović sa 14 poena i čak 16 skokova, kao i Mina Paunović sa 10 poena (3 sk).

Zanimljivo je da naše mlade košarkašice na Evropskom prvenstvu nastupaju dok na levoj ruci nose traku sa natpisom 'S verom u Boga'.

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