VEROVALI ILI NE, NIKOLA KALINIĆ IMA PONUDU IZ SRBIJE! Sprema se transfer decenije!
Zvuči pomalo neverovatno, ali Nikola Kalinić je velika želja Vojvodine.
Košarkaš Crvene zvezde čiji status i budućnost u klubu nisu u potpunosti poznati javnosti nakon što je ekipu preuzeo trener Ibon Navaro je započeo karijeru upravo u novosadskom klubu za koji je igrao od 2011. do 2013. godine.
Kako saznaje i prenosi "Meridian sport" uprava Vojvodine je prilično ambiciozna i, nakon dogovorene saradnje sa Dubaijem želi da znatno ojača ekipu.
"Naravno, treba biti oprezan na putu od pojavljivanja do ostvarenja želje, ali Novosađani, koji su već već povukli značajne korake u postavljanju kluba na regionalnu mapu, imaju pravo da se nadaju, pa ukoliko dođe do saradnje, nesumnjivo je da bi nekadašnji stalni član evroligaša Valensije, Barselone i Fenerbahčea s kojim je pokorio i Evropu 2017. predstavljao najzvučnije pojačanje Vojvodine", navodi pomenuti portal.
Iako ima 34 godine Nikola Kalinić je fizički spreman za visoki nivo košarke.
Prošle sezone je na 38 evroligaških utakmica u proseku igrao 23 minuta uz šest poena, 3,4 skokova i 1,9 asistencija po utakmici.
Kurir sport/Meridian sport
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