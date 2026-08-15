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Zvuči pomalo neverovatno, ali Nikola Kalinić je velika želja Vojvodine.

Košarkaš Crvene zvezde čiji status i budućnost u klubu nisu u potpunosti poznati javnosti nakon što je ekipu preuzeo trener Ibon Navaro je započeo karijeru upravo u novosadskom klubu za koji je igrao od 2011. do 2013. godine.

Kako saznaje i prenosi "Meridian sport" uprava Vojvodine je prilično ambiciozna i, nakon dogovorene saradnje sa Dubaijem želi da znatno ojača ekipu.

Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

"Naravno, treba biti oprezan na putu od pojavljivanja do ostvarenja želje, ali Novosađani, koji su već već povukli značajne korake u postavljanju kluba na regionalnu mapu, imaju pravo da se nadaju, pa ukoliko dođe do saradnje, nesumnjivo je da bi nekadašnji stalni član evroligaša Valensije, Barselone i Fenerbahčea s kojim je pokorio i Evropu 2017. predstavljao najzvučnije pojačanje Vojvodine", navodi pomenuti portal.

Iako ima 34 godine Nikola Kalinić je fizički spreman za visoki nivo košarke.

Prošle sezone je na 38 evroligaških utakmica u proseku igrao 23 minuta uz šest poena, 3,4 skokova i 1,9 asistencija po utakmici.

Kurir sport/Meridian sport

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Bonus video:

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Mekintajer i Kalinić u Nišu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić