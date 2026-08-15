Doskorašnji košarkaš Klivlenda Olivije Sar novi je igrač Real Madrida, saopštio je španski klub.
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Francuski centar je sa Real Madridom potpisao dvogodišnji ugovor.
Sar (27) je prošle sezone odigrao samo četiri utakmice za Klivlend, u toku kojih je u proseku beležio 3,5 poena, 2,8 skokova i 1,3 asistencije.
Francuz je prethodne sezone igrao i za filijale Reptorsa i Kavalirsa u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), u kojoj je upisivao 13,4 poena, 7,3 skoka, 1,5 asistencija i 1,4 blokade po meču.
Pre toga je tri sezone bio član Oklahome, dok je na koledžu igrao za ekipe univerziteta Kentaki i Vejk Forest.
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