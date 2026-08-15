Slušaj vest

Džabari Parker je, podsetimo, nakon katastrofalnog perioda u Partizanu, gde je došao kao najveće pojačanje iz Barselone, u februaru ove godine prešao na pozajmicu u Huventudu.

Kako ima aktuelan ugovor sa crno-belima, ovog leta će opet zadužiti opremu srpskog predstavnika u Evroligi.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Partizan se okuplja i započinje pripremni period 20. avgusta, a prema informacijama koje su potvrđene "Mozzart sportu", Parker će biti među ostalim igračima.

Očekuje se da Amerikanac trenira sa Partizanom sve dok se ne reši njegova trenutna situacija, međutim trener Đoan Penjaroja ne računa na Parkera, pa je teško očekivati da nekadašnji drugi pik na NBA draftu ponovo zaigra za crno-bele.

Kurir sport/Mozzart sport

Bonus video: