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Francuski centar je sa Real Madridom potpisao dvogodišnji ugovor.

1/5 Vidi galeriju Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Sar (27) je prošle sezone odigrao samo četiri utakmice za Klivlend, u toku kojih je u proseku beležio 3,5 poena, 2,8 skokova i 1,3 asistencije.

Francuz je prethodne sezone igrao i za filijale Reptorsa i Kavalirsa u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), u kojoj je upisivao 13,4 poena, 7,3 skoka, 1,5 asistencija i 1,4 blokade po meču.

Pre toga je tri sezone bio član Oklahome, dok je na koledžu igrao za ekipe univerziteta Kentaki i Vejk Forest.