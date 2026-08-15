To je Luka, prosto i jednostavno. Neko bi rekao i da je do horoskopa.

To je Luka, prosto i jednostavno. Neko bi rekao i da je do horoskopa.

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Luka Dončić je jedno od najprepoznatljivijih imena svetske košarke.

Njegov broj 77 postao je zaštitni znak, ali iza velikih partija, trojki i asistencija nalazi se i veoma emotivna, opuštena ličnost, ali tužna ličnost.

Ono što ga čini posebnim nije samo ono što ume sa loptom. U njemu se spajaju talenat, tvrdoglavost pobednika, humor, emocije i ona neobična opuštenost čoveka koji, uprkos ogromnoj slavi, ume da ostane svoj. Na parketu nosi teret velikih očekivanja, dok van njega pokazuje da je i dalje čovek koji voli da se zabavlja, igra igrice i uživa u običnim trenucima.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Možda je upravo u tome njegova najveća čar. Iza statistika, trofeja i reflektora ne nalazi se savršeni junak, već mladić koji oseća, greši, raduje se, nervira i bori se. Zbog toga ga ljudi ne pamte samo po poenima i asistencijama, već i po emocijama koje pokazuje.

Broj 77 tako postaje više od broja. On je simbol jednog puta - od Ljubljane, preko Madrida, do najveće košarkaške scene na svetu. A priča Luke Dončića još nije završena. Najlepša poglavlja možda tek treba da budu napisana.

Zašto nosi broj 77?

Dončić je broj 77 počeo da nosi još u Real Madridu. Broj je izabrao kao svojevrsnu posvetu svom košarkaškom idolu, grčkom asu Vasilisu Spanulisu, koji je nosio broj 7.

Luka je spojio dve sedmice i tako dobio broj 77. Kada je kasnije otišao u NBA, nije želeo da menja svoj prepoznatljivi broj. Nosio ga je u Dalasu, a zatim ga je zadržao i u Los Anđeles Lejkersima.

Težak period u Lukinom privatnom životu

Iza osmeha, velikih košarkaških partija i života pod reflektorima, Luka Dončić je tokom 2026. godine prošao kroz veoma težak period u privatnom životu.

Luka i slovenačka manekenka Anamarija Goltes bili su zajedno godinama, a verili su se u julu 2023. godine. Iste godine dobili su prvu ćerku, Gabrijelu, dok je njihova druga ćerka, Olivia, rođena u decembru 2025. godine.

1/7 Vidi galeriju Anamarija Goltes Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Međutim, samo nekoliko meseci nakon rođenja druge ćerke, njihova veza se završila. Dončić je u martu 2026. potvrdio da su raskinuli veridbu, navodeći da je odluka bila veoma teška i da su njegove ćerke njegov najveći prioritet.

Borba za ćerke

Nakon raskida, situacija je prerasla u pravni spor oko starateljstva i kontakta sa decom. Dončić je pred slovenačkim sudovima tražio zajedničko starateljstvo i mogućnost da provodi više vremena sa Gabrijelom i Olivijom. Njegova bivša partnerka je u Kaliforniji podnela zahtev koji se odnosio na izdržavanje dece i advokatske troškove, ali je taj zahtev početkom avgusta povukla sa namerom da se pitanje reši sporazumno, u najboljem interesu dece.

1/8 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Marko Karović, Ilija Ilić, Marko Karovic

Zbog cele situacije Luka je čak odlučio da tokom leta 2026. ne igra za reprezentaciju Slovenije. Poručio je da su mu ćerke i odgovornosti koje ima kao otac trenutno prioritet.

Emotivna strana NBA zvezde

Za čoveka koji je navikao da bude pod ogromnim pritiskom na košarkaškom terenu, problemi u privatnom životu predstavljaju potpuno drugačiji izazov. Luka je kroz karijeru često pokazivao emocije - od ogromne radosti posle pobeda do frustracije i tuge nakon bolnih poraza.

Ovaj period pokazao je i koliko mu je važna uloga oca. Bez obzira na spor sa bivšom partnerkom, Dončić je javno naglašavao da mu je najvažnija sreća njegovih ćerki i da želi da bude prisutan u njihovom životu.

1/8 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Profimedia, Instagram, Screenshot

Njegov privatni život tako je postao mnogo komplikovaniji nego što bi se moglo zaključiti gledajući ga samo na košarkaškom terenu. Dok milioni ljudi prate njegove utakmice, on se istovremeno suočava sa veoma ličnim problemima - raskidom dugogodišnje veze i borbom da pronađe najbolje rešenje za svoje dve ćerke.

Emotivni Luka

Iako na terenu često deluje hladnokrvno i samouvereno, Dončić ume da pokaže veoma snažne emocije. Posebno su upečatljivi trenuci kada njegova ekipa izgubi važnu utakmicu ili kada ostvari veliki uspeh.

Poznato je da mu košarka mnogo znači i da teško skriva razočaranje kada stvari ne idu prema planu. Posle velikih utakmica može se videti kako slavi sa saigračima, ali i kako emotivno reaguje kada njegova ekipa doživi bolan poraz.

Jedan od razloga zbog kojih ga navijači vole jeste upravo to što ne pokušava uvek da sakrije emocije. Kada je srećan, to se vidi, a kada je razočaran, često ni to ne može da sakrije.

Luka kao gejmer

Pored košarke, Dončić je veliki ljubitelj video-igara. U slobodno vreme voli da igra igrice, a gejming je deo njegovog života još od mladosti.

Poznat je kao veliki ljubitelj Igre League of Legends, a često je govorio i o drugim video-igrama. Njegova ljubav prema gejmingu pokazuje da se i van košarkaškog terena ponaša kao sasvim običan mladić koji voli da se opusti uz igrice.

Upravo zbog toga je posebno zanimljiva njegova ličnost: tokom utakmice je NBA superzvezda, a kada se vrati kući, može da provede slobodno vreme uz video-igre i druženje sa prijateljima.

Popularan među ženama

Dončić je veoma popularan širom sveta, ne samo zbog svojih košarkaških sposobnosti već i zbog izgleda, harizme i opuštenog karaktera. Često privlači pažnju ženskog dela publike, a na društvenim mrežama se mogu pronaći brojni komentari obožavateljki koje ga smatraju veoma simpatičnim i atraktivnim.

Njegova kombinacija sportskog uspeha, samopouzdanja, humora i prirodnog ponašanja učinila ga je jednom od najpopularnijih mladih sportskih zvezda.

Luka Dončić – Riba u horoskopu

Rođen je 28. februara 1999. godine, pa je po horoskopu Riba. Astrologija Ribe opisuje kao emotivne, intuitivne, kreativne i maštovite osobe.

Naravno, horoskop nije naučna metoda, ali je zanimljivo da se neke osobine koje se tradicionalno pripisuju Ribama mogu povezati sa slikom koju Dončić pokazuje u javnosti - emotivnost, kreativnost i izražajnost.

Od broja 77, preko košarkaških rekorda, pa sve do video-igara i emotivnih reakcija, Luka Dončić je izgradio ličnost koja ga čini zanimljivim i van samog košarkaškog terena.

Dončić nije samo ime ispisano na dresu sa brojem 77. On je priča o dečaku iz Ljubljane koji je veoma rano zakoračio na velike evropske terene, osvojio Evropu sa Real Madridom, a zatim stigao do samog vrha NBA lige.

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