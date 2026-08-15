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Pobedom nad Turskom, reprezentacija Srbije do 16 godina zauzela je deveto mesto na Evropskom prvenstvu u rumunskoj Oradei.

Tim trenera Branka Milisavljevića vezao je tri pobede i pokazao da ima kvalitet, kao i da u ovoj ekipi ima momaka pred kojima je svetla budućnost, iako su u to neki sumnjali posle dva nesrećna poraza u grupi sa minimalnom razlikom i ubedljivog poraza od Letonije. Treba reći i da je našim kadetima ovo prvo veliko takmičenje i prvo iskustvo na međunarodnoj sceni.

Srbija je do pobede nad Turskom stigla poenima Luke Panića dve sekunde pre isteka vremena.

Srbija je vodila većim delom utakmice, sredinom poslednje četvrtine je imala i devet poena prednosti (71:62), ali je morala dobro da se oznoji u finišu da bi zabeležila trijumf.

U timu Srbije najefikasniji sa 20 poena je bio Filip Mrđen (3 sk). Marko Avdalović je postigao 19 poena (8 sk, 3 as), Luka Panić 13 poena (3 sk, 4 as), a Tarik Muratović 10 poena (5 sk).