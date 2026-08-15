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Žofri Lovernj, miljenik Grobara, oglasio se uoči starta nove sezone.

Novi-stari centar Partizana, u razgovoru sa "SKWeek", osvrnuo se na razvoj srpskih igrača...

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

On smatra da bi klubovi trebalo da zadrže svoj nacionalni identitet i da ne bi bilo dobro da evroligaške ekipe vremenom počnu da liče jedna na drugu.

- Kada sam bio dete i gledao Panatinaikos, gledao sam Spanulisa, Focisa i Dijamantidisa. Naravno, bilo je i Amerikanaca, ali su ti klubovi imali najbolje evropske igrače - rekao je Lovernj za Skweek.

Lovernj je zatim kao primere naveo Žalgiris i Partizan.

- Kada gledam Žalgiris, želim da vidim litvanske igrače. Kada gledam Partizan, želim da vidim srpske igrače. Ne želim da svi klubovi izgledaju isto.

Nekadašnji kapiten crno-belih svestan je da takav stav možda nije u skladu sa pravcem u kojem ide moderna evropska košarka, ali od njega ne odustaje.

- Neko će možda reći da sam staromodan, ali to je moje mišljenje - podvukao je Francuz.

Lovernj dobro zna koliko domaća osnova može da bude važna za identitet Partizana. Francuz je tokom prvog mandata u Beogradu postao miljenik navijača, a bio je i prvi strani kapiten u istoriji crno-belih.

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