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Italiju čeka nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a selektor Luka Banki svestan je da njegov tim očekuju dva izuzetno zahtevna ispita – prvo protiv Bosne i Hercegovine, a potom i Srbije.

„Azuri“ su već napravili odličan posao u prvoj fazi kvalifikacija, pošto su upisali čak pet pobeda uz samo jedan poraz, pa u drugi deo takmičenja ulaze iz veoma dobre pozicije.

Ipak, Banki ne želi prerano da slavi. Italija će 28. avgusta gostovati Bosni i Hercegovini u Tuzli, dok će tri dana kasnije u Pezaru ugostiti Srbiju.

Italijanski selektor posebno je upozorio na kvalitet protivnika.

„Nalazimo se u dobroj situaciji na tabeli, ali znamo da sve može veoma brzo da se zakomplikuje. Bosna i Hercegovina i Srbija su veoma jaki rivali. Sve reprezentacije će imati svoje najbolje igrače na raspolaganju, tako da očekujem veoma visok nivo košarke“, rekao je Banki.

Luka Banki Foto: @starsport

Selektor Italije osvrnuo se i na položaj domaćih igrača u klupskoj košarci. Prema njegovom mišljenju, italijanski košarkaši su tokom prethodne sezone pokazali da mogu da naprave razliku kada dobiju dovoljno poverenja.

„Sezona je pokazala da italijanski igrači znaju da odgovore kada im se ukažu poverenje i odgovornost. Ne verujem da su nam potrebna restriktivna pravila koja bi klubove primoravala da im daju priliku. Mnogo je važnije ubediti vlasnike, direktore i trenere da naši igrači, kada dobiju pravu šansu, mogu da donesu kvalitet i konkurentnost, ali i snažan osećaj pripadnosti“, zaključio je Banki.