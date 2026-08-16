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Imao je 24 godine, NBA ugovor i velike snove. Bio je zaljubljen, verio se, a njegova karijera išla je uzlaznom putanjom – počeo je da pokazuje zbog čega su u Finiksu toliko verovali u njega.

A onda je seo u avion.

Nik Vanos tog 16. avgusta 1987. godine nije mogao da zna da će to biti njegov poslednji let. Sa njim je bila i njegova verenica Kerolajn Koen. Avion je poleteo, ali se svega nekoliko trenutaka kasnije dogodila tragedija koja je potresla čitavu Ameriku.

Mladi centar Finiks Sansa nikada nije dobio priliku da vidi dokle je mogla da ode njegova karijera.

1/4 Vidi galeriju Nekadašnji centar Finiks Sansa - Nik Vanos Foto: Screenshot

Vanos, centar Finiks Sansa, tog leta se nalazio u Mičigenu sa svojom verenicom Kerolajn Koen. Proveli su nekoliko dana na odmoru i bili su u poseti njenoj porodici, a potom su seli u avion koji je iz Detroita trebalo da ih odvede ka Finiksu, a zatim do Kalifornije.

Avion Northwest Airlinesa, let 255, poleteo je sa aerodroma u Detroitu uveče 16. avgusta 1987. godine.

Nekoliko sekundi kasnije počela je katastrofa.

Avion se podigao, pa počeo da se raspada

U avionu je bilo 149 putnika i šest članova posade. Letelica je ubrzo nakon poletanja počela da gubi kontrolu, a levo krilo udarilo je u rasvetni stub oko 840 metara nakon kraja piste.

Usledili su novi udari.

Avion je zakačio još jednu prepreku, udario u krov objekta za iznajmljivanje automobila, a potom se srušio na put. Letelica se raspala, a požar je zahvatio delove olupine. Dvoje ljudi na zemlji takođe je izgubilo život.

Od 155 ljudi koji su bili u avionu, poginulo ih je 154.

Jedina osoba koja je preživela bila je četvorogodišnja Sesilija Čičan, koja je zadobila teške povrede.

Vanos i njegova verenica nisu imali šansu.

Bio je na pragu velike NBA karijere

Možda je najtužnije to što je Vanos tek počinjao da pokazuje puni potencijal.

Finiks ga je izabrao u drugoj rundi NBA drafta 1985. godine, a bio je prvi igrač visok sedam stopa kojeg je franšiza ikada draftovala. Tokom prve dve sezone nije imao veliku minutažu, ali je u završnici druge počeo ozbiljno da napreduje.

U poslednjih deset utakmica prethodne sezone beležio je 7,8 poena i 8,2 skoka po meču.

U Sansa su već videli ono što bi moglo da usledi.

Generalni menadžer Džeri Kolanđelo govorio je da je Vanos „počinjao da dolazi na svoje“, dok je legendarni radijski glas Finiksa Al Mekoj godinama kasnije opisao kako su ljudi u klubu počeli da veruju da bi mladi centar mogao da postane ozbiljna sila.

Bio je i veliki miljenik navijača. Toliko da je imao čak i svoj fan klub.

A onda je sve nestalo u nekoliko sekundi.

Tragedija koja je potresla Finiks

Vest o smrti mladog centra šokirala je klub i čitav grad.

Više od 500 ljudi okupilo se nekoliko dana kasnije na komemoraciji u njegovoj bivšoj školi, Univerzitetu Santa Klara. Njegov bivši saigrač Skot Lamson tada je govorio o čoveku koji je tek trebalo da napravi najveće stvari u životu.

„Nije želeo da bude slavna ličnost. Samo je želeo da bude Nik Vanos“, preneo je UPI njegove reči sa komemoracije.

I upravo u tome je bila tragedija.

Nije izgubio život čovek koji je završio karijeru i iza sebe ostavio decenije. Nestao je mladi košarkaš koji je tek trebalo da postane ono što su mnogi u njemu već videli.

Šta se dogodilo avionu?

Istraga je kasnije utvrdila da avion nije bio pravilno konfigurisan za poletanje – zakrilca i pretkrilca nisu bila postavljena kako je trebalo. Avion se zato podigao, ali nije mogao da ostvari potrebnu brzinu i visinu.

Istraga je kao glavni uzrok navela propust posade da obavi propisanu proceduru pre poletanja, dok je dodatni problem predstavljalo to što sistem upozorenja za pogrešnu konfiguraciju nije dao odgovarajući zvučni signal.

Let 255 ostao je zapamćen kao jedna od najtežih avionskih tragedija u američkoj istoriji.

A među 156 žrtava – računajući i dvoje ljudi na zemlji – bio je i mladi NBA centar čiji je život tek trebalo da počne da dobija pravi zamah.

Nik Vanos je 16. avgusta 1987. otišao u istoriju na najtragičniji mogući način. Imao je 24 godine, pred sobom NBA budućnost i život koji je tek trebalo da izgradi. Umesto toga, ostala je priča o talentu koji nikada nije dobio priliku da pokaže koliko je mogao.