Slušaj vest

Imao je samo 19 godina kada je stigao u NBA. Bio je sedmi pik na draftu, čudo od deteta iz Filadelfije i igrač za kog su mnogi verovali da bi jednog dana mogao da postane velika zvezda.

Ali iza tog ogromnog talenta krila se mnogo teža priča.

Edi Grifin je godinama pokušavao da pobedi probleme koji su mu sve više izmičali kontroli. Alkohol, incidenti, problemi sa disciplinom i susreti sa zakonom počeli su da potiskuju košarku u drugi plan. A onda je, 17. avgusta 2007. godine, njegov život tragično prekinut.

Imao je samo 25 godina.

1/6 Vidi galeriju Nekadašnji NBA as - Edi Grifin Foto: JAMES NIELSEN / AFP / Profimedia, C.W. Griffin / Zuma Press / Profimedia

Od čuda iz Filadelfije do NBA drafta

Grifin je još kao tinejdžer privukao ogromnu pažnju.

U srednjoj školi proglašen je za jednog od najboljih igrača u Americi, a na Seton Holu je odmah pokazao zbog čega se o njemu govorilo kao o budućoj NBA zvezdi. Kao brucoš je prosečno beležio 18,1 poen, 10,8 skokova i čak 4,4 blokade po utakmici.

Nije dugo čekao na NBA.

Na draftu 2001. godine izabran je kao sedmi pik, a prava na njega odmah su prešla u Hjuston.

Činilo se da je pred njim sve ono o čemu jedan mladi košarkaš sanja. Međutim, njegov život je već tada nosio jednu ogromnu ranu.

Tragedija koja ga je pogodila pred NBA odlazak

Neposredno pre drafta, Grifin je ostao bez polubrata Marvina Pauela, koji je preminuo od srčanog udara u 34. godini.

Marvin mu nije bio samo brat. Bio mu je jedna od najvažnijih figura u životu i čovek koji ga je usmeravao.

Godinama kasnije, članovi porodice govorili su koliko je taj gubitak uticao na Edija. Jedna od njegovih najbližih osoba čak je rekla da veruje da bi njegov život izgledao potpuno drugačije da je Marvin ostao živ.

Grifin je ipak nastavio.

U NBA je stigao kao tinejdžer i odmah pokazao potencijal.

U prvoj sezoni imao je 8,8 poena, 5,7 skokova i 1,8 blokadu po utakmici, a našao se i u drugoj najboljoj ruki petorci lige.

Ali onda su počeli problemi.

Košarka više nije bila njegov najveći problem

Grifin se borio sa alkoholom, a njegovi problemi van terena počeli su ozbiljno da utiču na karijeru.

Hjuston ga je 2003. godine otpustio nakon problema sa disciplinom, a potom je završio u programu rehabilitacije zbog problema sa alkoholom.

Ipak, dobio je novu šansu.

Minesota ga je angažovala i Grifin je pokušao da vrati karijeru na pravi put.

Nije išlo lako. Bilo je novih incidenata, novih problema i sve manje poverenja.

U martu 2007. Timbervulvsi su ga otpustili, pa je sa samo 24 godine ostao je bez NBA kluba.

Ali, prema ljudima koji su ga poznavali, nije odustajao.

Pokušavao je da se vrati. Planirao je da nastavi karijeru u Evropi i radio na tome da ponovo bude spreman za košarku.

A onda je došla kobna noć

Bio je 17. avgust 2007.

Oko 1.30 posle ponoći, Grifin se svojim SUV-om približio železničkom prelazu u Hjustonu.

Prelaz je bio obezbeđen rampom i svetlosnim upozorenjem, ali Grifin je ipak prošao preko pruge. U tom trenutku naišao je teretni voz i SUV je udario direktno u kompoziciju. Automobil se zapalio, a Grifin je poginuo na licu mesta. Imao je 25 godina.

Ali ono što se dogodilo nakon nesreće bilo je još jezivije.

Nisu mogli da utvrde ko je poginuo

Vatra je toliko uništila automobil i telo da istražitelji u početku nisu mogli da utvrde identitet žrtve. Četiri dana trajala je neizvesnost.

Na kraju su Edija Grifina identifikovali pomoću stomatoloških kartona.

Vest je potresla NBA. Čovek koji je samo nekoliko godina ranije bio jedan od najvećih talenata američke košarke više nije bio živ.

Pitanje koje nikada nije dobilo pravi odgovor

Posle tragedije otvoreno je i jedno mnogo mračnije pitanje.

Kako je moguće da je prošao kroz spuštenu rampu i upozorenje, pravo prema vozu?

ESPN je tada pisao da su okolnosti nesreće otvorile mogućnost da se ispita i da li je Grifin namerno krenuo prema vozu, ali to nije potvrđeno kao uzrok njegove smrti.

Ono što jeste utvrđeno jeste da je u njegovom organizmu bilo 0,26 alkohola u krvi, više od tri puta iznad tadašnje zakonske granice u Teksasu. Nisu pronađeni tragovi kokaina, barbiturata ili drugih narkotika.

Zbog toga je njegova smrt ostala obavijena brojnim pitanjima.

Ali oni koji su ga poznavali nisu želeli da ga pamte samo po njegovim problemima.

"Imao je predivno srce"

Ljudi iz njegovog okruženja govorili su da je iza svih problema postojao potpuno drugačiji Edi.

Njegov advokat Rasel Hardin opisao ga je kao nežnog čoveka koji se borio sa alkoholom, dok je Dvejn Kejsi, njegov bivši trener u Minesoti, govorio o tragičnom kraju mladog čoveka sa velikim srcem.