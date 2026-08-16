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Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 16 godina) poražena je danas u rumunskom Piteštiju od selekcije Francuske rezultatom 83:45 u utakmici poslednjeg, trećeg kola grupe A na Evropskom prvenstvu.

Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Elena Erić sa 10 poena, dok su Ana Gavrilov i Nada Maksimović ubacile po osam.

U selekciji Francuske istakla se Kimberli Kanajan N'Simba sa 17 poena.

Reprezentacija Srbije je grupnu fazu završila na drugom mestu sa dve pobede i jednim porazom i u osmini finala u utorak igraće protiv trećeplasirane selekcije iz grupe B.

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