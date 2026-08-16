Igraće za reprezentaciju naših suseda.
Košarka
GOTOVO, DOBIO JE PASOŠ! Poznati evroligaški centar će igrati za naše komšije!
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Američki košarkaš Mozes Rajt od sada će igrati za reprezentaciju Severne Makedonije.
Evroligaški centar je dobio pasoš naših komšija i predstavlja veliko pojačanje Makedonaca u kvalifikacija za Evrobasket.
Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia
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Rajt je u prošle dve sezone blistao na evroligaškim parketima. Najpre se 27-godišnjak vrlo dobro pokazao u dresu grčkog Olimpijakosa, a onda eksplodirao kao jedan od lidera Žalgirisa.
Ovog leta Amerikanac je promenio sredinu i postao novi košarkaš italijanskog Armanija iz Milana.
Kurir sport / Sportske.net
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