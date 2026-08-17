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Oklahoma i San Antonio zadavali su ozbiljne glavobolje Minesoti, ali Entoni Edvards sada veruje da je došlo vreme za naplatu dugova.

Dolazak LaMela Bola trebalo bi da donese novu dimenziju ekipi iz Mineapolisa, a najveća zvezda tima već je pokazala koliko veruje u novi sastav.

Edvards je tokom posete Manili govorio za ESPN, a kada je dobio pitanje o Oklahomi Siti Tanderu i San Antonio Sparsima, nije imao mnogo dileme.

Ta dva tima posebno su se namučila Minesoti u prethodnim plej-of pohodima. Tanderi i Sparsi su u uzastopnim sezonama eliminisali Edvardsa i društvo, ali sada najbolji igrač Timbervulvsa veruje da će priča biti potpuno drugačija.

"Protiv ta dva tima, mislim da ćemo pobediti", poručio je Edvards.

1/7 Vidi galeriju Entoni Edvards Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dolazak Bola očigledno je dodatno podigao optimizam u Minesoti. Nekadašnji prvi pik i jedan od najatraktivnijih bekova NBA lige sada će deliti bekovsku liniju sa Edvardsom, a upravo njihova saradnja mogla bi da bude jedan od najzanimljivijih detalja nove sezone.

Ipak, Edvards ne želi da njegovi saigrači odmah razmišljaju o šampionskom prstenu.

Minesota ima nekoliko novih igrača i jasno je da će biti potrebno vreme da se sve kockice slože. Edvards je toga svestan, pa je tokom boravka u Francuskoj, gde je ekipa radila sa novim pojačanjima, među kojima su Ball i Džoš Grin, naglasio da Timbervulvsi tek treba da pronađu pravu hemiju.

"Mnogo bi mi značilo da osvojimo šampionsku titulu, ali trenutno ne mislim da razmišljamo o osvajanju šampionata. Idemo korak po korak. Doveli smo Lamela Bola, novog igrača, kao i još nekoliko novih igrača", rekao je Edvards.

A zatim je objasnio šta je trenutno najvažnije za njegov tim:

"Samo pokušavamo da sve izgradimo zajedno i mislim da pokušavamo da se svi uklopimo.2

Minesota će, dakle, novu sezonu dočekati sa velikim ambicijama, ali i sa novim oružjem. Edvards iza sebe ima još jednu sjajnu individualnu sezonu – u 61 utakmici prosečno je beležio 28,8 poena, pet skokova i 3,7 asistencija.

Sada mu je cilj jasan: da Minesota napravi korak više kada dođe ono najvažnije - plej-of.