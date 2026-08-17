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Nikola Kalinić već neko vreme trpi kritike zbog partija koje nisu na nivou na koji je navikla košarkaška javnost, ali njegov saigrač i kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić smatra da je veliki deo tih prozivki potpuno neopravdan.

Dobrić je gostovao u podkastu "6.75range", gde je govorio o brojnim temama vezanim za Zvezdu i svoju karijeru, a posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se upravo na Kalinića.

Kapiten crveno-belih imao je veoma jasnu poruku za sve one koji su počeli da otpisuju iskusnog krilnog igrača, a pritom je pokušao da objasni i zbog čega njegove partije ne mogu da se posmatraju izolovano.

"Nama se igra bazirala na Monekeu, Nvori i Kodiju. Oni su vodili našu politiku i njih trojica daju 60 poena, a ostali neiskorišćeni. Niko tu nije loš igrač. Evo, sad pljuju Kalinu: 'Kako je igrao, ni ne treba nam'. A, on je i dalje košarkaški mistermind, a i čovek nema ozbiljniju povredu u karijeri. Vodi računa, profesionalac, trenira. Nije bio iskorišćen na dobar način. Ne možeš da kažeš da Kalina ne zna. Trebalo je da bude MVP tog Final-Foura Evrolige na kojem je osvojio titulu. Jedino ako se sa godinama malo usporio, ali ista je to glava, zna sve."

Dobrić se nije zaustavio na tome.

Kapiten Zvezde smatra da se kod Kalinića često zaboravlja koliko je tokom karijere uradio i da se od njega danas očekuje da u svakom sistemu pruži partije kakve je pružao u najboljim godinama.

1/9 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Upravo tu, smatra Dobrić, javnost pravi grešku.

"Kalina je osvojio Evroligu i nije drugačiji igrač u odnosu na to vreme, samo mora da se nađe način da se iskoristi. Ljudi pljuju jer ne vide širu sliku, misle da Kalina ili bilo ko od nas u svakom sistemu može da igra na vrhunskom nivou. Nije to baš tako. Nekome odgovara trener ili sistem, nekome ne. Mnogo je faktora. Na primer, te godine kada je Dejan Radonjić došao umesto Saše, Kalina je bio MVP ABA lige."

Kalinić je tokom karijere već pokazao da može da bude jedan od ključnih igrača na najvećoj sceni, a Dobrić upravo na to podseća. Njegova poruka je jasna - ne može se kvalitet jednog igrača meriti samo kroz nekoliko slabijih utakmica ili statistiku.

Iskusni as možda više nije isti fizički igrač kao pre nekoliko godina, ali Dobrić smatra da ono najvažnije nije nestalo.

Košarkaška inteligencija, iskustvo i sposobnost da razume igru i dalje su tu.

Zato kapiten Zvezde očigledno ne želi da se Kalinić tako lako otpiše.