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Ognjen Dobrić i dalje pamti svaki detalj istorijskog okršaja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država sa Olimpijskih igara u Parizu, a posebno jedan trenutak koji je mogao da promeni čitavu utakmicu.

Srpski košarkaši odigrali su nestvaran meč protiv američkog "drim tima", imali prednost čak 37 minuta, ali su na kraju ostali bez plasmana u finale. Stef Kari je u završnici preuzeo odgovornost, pogodio nekoliko neverovatnih šuteva i odveo SAD do velikog preokreta.

Dobrić je u finišu imao priliku da pogodi šut koji bi mogao da bude jedan od najvažnijih u istoriji reprezentacije, ali lopta nije prošla kroz obruč.

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Dobrić je u podkastu "6.75range" otkrio šta mu je nekadašnji saigrač, a danas sportski direktor Crvene zvezde Miloš Teodosić rekao nakon povratka iz Pariza.

„Što kaže Teo: ‘Ti nisi promašio mnogo bitan šut. Možda najbitniji u istoriji srpske košarke.’ Ma nije bio, bre, bitan šut. ‘Možda najbitniji u istoriji naše košarke.’ Ma šta ti je…“, prepričao je Dobrić.

Teodosić očigledno nije propustio priliku da malo „pecne“ svog bivšeg saigrača, ali iza svega stoji i svest koliko je taj meč bio poseban.

Srbija je protiv SAD odigrala jednu od najboljih utakmica u svojoj istoriji, a Dobrić smatra čak da je u pitanju možda i najbolji meč koji je ikada odigrala jedna naša reprezentacija.

"Pa, znaš kako, nisam ja gledao čak ni ove generacije koje su osvajale Svetska prvenstva i Evropska prvenstva. Po imenima, imena samo… Taj Drim tim iz 1992. da se uporedi i ovo, to je to. I ti da pružiš takav otpor… Nije otpor, vodili smo koliko? 37 minuta smo vodili. Ja bih rekao, sa moje neke tačke, najbolja ikad utakmica košarkaška. Ali da je malo samo drugačije završena, bilo bi bolje", rekao je Dobrić.

I upravo je to ono što i danas najviše boli - Srbija je bila na korak od senzacije.

Amerikanci su imali neverovatnu ekipu predvođenu Lebronom Džejmsom, Stefom Karijem, Kevinom Durentom i ostalim NBA zvezdama, ali su se gotovo čitav meč nalazili u zaostatku.

Kari je potom u završnici preuzeo stvar u svoje ruke, pogodio nekoliko trojki koje su prelomile utakmicu i odveo Amerikance do finala.

Dobrić, međutim, ne želi da svom šutu daje toliku težinu.

"Ma nije bio, bre, bitan šut", ponavljao je kroz smeh dok je prepričavao Teodosićeve reči.

Ipak, činjenica je da se taj trenutak i danas pamti.

Jer da je lopta završila u obruču...