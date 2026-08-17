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Milan Gurović posetio je mlade košarkaše KK Kosovsko Pomoravlje, jedinog srpskog košarkaškog kluba sa Kosova i Metohije južno od reke Ibar koji se takmiči u okviru Košarkaškog saveza Srbije.

KK Kosovsko Pomoravlje trenutno boravi u Beogradu, gde se priprema za nastavak sezone, a Gurović je zajedno sa trenerom i koordinatorom KK Real Beograd Vujadinom Ćakićem posetio ekipu u hali u kojoj treniraju.

Tom prilikom družio se sa mladim košarkašima, razgovarao sa njima, fotografisao se i uručio im sportsku opremu.

Milan Gurović posetio mlade košarkaše sa Kosova i Metohije Foto: Privatna arhiva

Za decu koja svoj košarkaški put grade na Kosovu i Metohiji, ovakvi susreti predstavljaju dodatnu motivaciju da nastave da treniraju, takmiče se i veruju u svoj potencijal.

„Ovoj deci moramo da pružimo podršku. Oni vole košarku, treniraju i bore se kao i sva druga deca, samo što odrastaju u drugačijim okolnostima. Zato mi je posebno drago što sam danas ovde, da ih upoznam, da se družimo i da im pokažemo da njihova ljubav prema košarci nije neprimećena.“

Gurović ističe da sport može da ima posebnu ulogu u životima mladih.

„Košarka treba da spaja ljude. Želim ovoj deci da nastave da rade, da veruju u sebe i da nikada ne odustaju od svojih snova. Ako možemo da im pomognemo i budemo im podrška na njihovom putu, tu smo.“

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Automobil iz koga je Milan Gurović izvukao čoveka Izvor: Kurir