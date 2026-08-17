BIO U SAD, PA SE VRATIO U MADRID! Eli Endiaje potpisao dvogodišnji ugovor sa Realom!
Endiaje (22) je sa Real Madridom, za koji je već nastupao od 2021. do 2025. godine, potpisao dvogodišnji ugovor.
Senegalski krilni centar, koji takođe poseduje i španski pasoš, je u julu prošle godine potpisao "dvosmerni ugovor" sa Atlantom, ali su ga Hoksi otpustili već u decembru, pošto je zbog povrede ramena koju je tad zadobio bio primoran da sa terena odsustvuje do kraja sezone.
Dotadašnji deo sezone proveo je samo u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), igrajući za filijalu Atlante.
Endiaje je u svojoj prethodnoj evroligaškoj sezoni, za ekipu Real Madrida u proseku beležio 3,6 poena i 2,4 skoka.
Sa Realom je osvojio ukupno osam trofeja - tri u državnom prvenstvu, tri u Superkupu Španije, jedan u Kupu Kralja i jedan u Evroligi.