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Endiaje (22) je sa Real Madridom, za koji je već nastupao od 2021. do 2025. godine, potpisao dvogodišnji ugovor.

Senegalski krilni centar, koji takođe poseduje i španski pasoš, je u julu prošle godine potpisao "dvosmerni ugovor" sa Atlantom, ali su ga Hoksi otpustili već u decembru, pošto je zbog povrede ramena koju je tad zadobio bio primoran da sa terena odsustvuje do kraja sezone.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Dotadašnji deo sezone proveo je samo u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), igrajući za filijalu Atlante.

Endiaje je u svojoj prethodnoj evroligaškoj sezoni, za ekipu Real Madrida u proseku beležio 3,6 poena i 2,4 skoka.

Sa Realom je osvojio ukupno osam trofeja - tri u državnom prvenstvu, tri u Superkupu Španije, jedan u Kupu Kralja i jedan u Evroligi.