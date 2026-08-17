KO IMA BOLJI TIM, ZVEZDA ILI PARTIZAN? Detaljna analiza Kurira! Jedan tim ima kvalitetnije startere, ali će to morati da se DOKAŽE NA TERENU!
Uporedna analiza ovih petorki pokazuje jasan sukob dve potpuno različite košarkaške filozofije: napadački potencijal i šutersku širinu Zvezde naspram defanzivne čvrstine, atletizma i tranzicione igre Partizana.
Plejmejkeri: Kris Džouns vs Karlik Džouns - prednost: Karlik Džouns (Partizan)
Zvezdin novajlija Kris Džouns donosi staloženost, evroligaško iskustvo i stabilan šut iz pika i s poludistance. Vrhunski kontroliše ritam utakmice i retko pravi greške u organizaciji. S druge strane, Karlik Džouns poseduje eksplozivan prvi korak i izuzetnu probojnost u napadu na reket. U stanju je da lakše probije prvu liniju odbrane i kreira otvorene pozicije za saigrače ili sam završi na obruču. Ovde ima prednost zbog agresivnosti i sposobnosti da konstantno pravi višak u izolaciji i tranziciji.
Bek-šuter: Džared Batler vs Itan Tompson - prednost: Džared Batler (Crvena zvezda)
Džared Batler je prošle sezone u Zvezdi pokazao da se radi o elitnom strelcu s NBA iskustvom, koji izuzetno brzo pušta loptu u šut. Može samostalno da izgradi poziciju i uđe u veliku seriju poena u kratkom vremenskom periodu. Itan Tompson tek stiže u Partizan, nikad nije igrao u Evropi. U pitanju je fizički snažan bek, koji igra u oba smera. Odlikuje ga agresivna odbrana na lopti i napad iz drugog plana, ali nema konstantnost u šutu spolja kao Batler. Prednost ide na stranu Batlera, ima znatno raznovrsniji i opasniji napadački repertoar na evroligaškom nivou, a i godinu dana iskustva u Evropi.
Nisko krilo: Džordan Nvora vs Lamar Stivens - prednost Džordan Nvora (Crvena zvezda)
Džordan Nvora može da igra na dve pozicije, prototip je modernog bek-krila s NBA prstenom i izuzetnim šutem za tri poena. Njegovo prisustvo drastično širi reket i otvara prostor za prodor i igru na postu. Bio je jedan od najboljih Zvezdinih igrača prošle sezone. Lamar Stivens je izuzetan defanzivac (takozvani lokdaun profil) sa ozbiljnim iskustvom. Fizički je dominantan, odličan u skoku i tranziciji, ali je šuterski skromniji u spotap situacijama. U ovom mečapu u prednosti je Džordan Nvora. Šuterski domet i napadačka fleksibilnost daju veću dimenziju petorci.
Krilni centar: Čima Moneke vs Derek Vilis - prednost Čima Moneke (Crvena zvezda)
Čima Moneke je energetski motor Crvene zvezde. Vrhunski skakač na obe strane terena, neumoran u tranziciji i sposoban da iznudi ogroman broj faulova na postu i prodorima. Derek Vilis je klasična "streč četvorka", igrač sa odličnim mekim šutom van linije 6,75 m. Pravi prostor za akcije, ali gubi u direktnom fizičkom i atletskom duelu protiv Monekea. Čima poseduje znatno veći uticaj na skok, energiju i ukupan ritam utakmice.
Centar: Džonatan Motli vs Kevarijus Hejz - prednost: niko
Džonatan Motli je solidna napadačka opcija za Crvenu zvezdu na niskom postu i u pikenrolu. Sposoban je da izbaci protivničke centre iz igre ličnim greškama i sam nosi napad. Problem će biti njegovo prilagođavanje novoj sredini jer je ranije imao problema po tom pitanju. Centar Partizana Kevarijus Hejs je defanzivni sidraš i vrhunski zaštitnik obruča. Odličan bloker i skakač, ali napadački znatno limitiran na zicere i otpatke. Motli je sveobuhvatniji igrač koji pravi razliku u napadu, dok je Hejs bolji defanzivac.
Zvezdina petorka nosi ukupnu prednost (3:1, jedan nerešen ishod). Crveno-beli u ovoj postavi ima jaču šutersku potenciju i individualni napadački kvalitet (Batler, Nvora, Motli), dok Partizanova petorka ima izrazito defanzivni i atletski profil (Stivens, Hejz), gde napadačka kreacija primarno zavisi od Karlika Džounsa.