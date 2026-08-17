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Uporedna analiza ovih petorki pokazuje jasan sukob dve potpuno različite košarkaške filozofije: napadački potencijal i šutersku širinu Zvezde naspram defanzivne čvrstine, atletizma i tranzicione igre Partizana.

Plejmejkeri: Kris Džouns vs Karlik Džouns - prednost: Karlik Džouns (Partizan)

Zvezdin novajlija Kris Džouns donosi staloženost, evroligaško iskustvo i stabilan šut iz pika i s poludistance. Vrhunski kontroliše ritam utakmice i retko pravi greške u organizaciji. S druge strane, Karlik Džouns poseduje eksplozivan prvi korak i izuzetnu probojnost u napadu na reket. U stanju je da lakše probije prvu liniju odbrane i kreira otvorene pozicije za saigrače ili sam završi na obruču. Ovde ima prednost zbog agresivnosti i sposobnosti da konstantno pravi višak u izolaciji i tranziciji.

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Bek-šuter: Džared Batler vs Itan Tompson - prednost: Džared Batler (Crvena zvezda)

Džared Batler je prošle sezone u Zvezdi pokazao da se radi o elitnom strelcu s NBA iskustvom, koji izuzetno brzo pušta loptu u šut. Može samostalno da izgradi poziciju i uđe u veliku seriju poena u kratkom vremenskom periodu. Itan Tompson tek stiže u Partizan, nikad nije igrao u Evropi. U pitanju je fizički snažan bek, koji igra u oba smera. Odlikuje ga agresivna odbrana na lopti i napad iz drugog plana, ali nema konstantnost u šutu spolja kao Batler. Prednost ide na stranu Batlera, ima znatno raznovrsniji i opasniji napadački repertoar na evroligaškom nivou, a i godinu dana iskustva u Evropi.

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nisko krilo: Džordan Nvora vs Lamar Stivens - prednost Džordan Nvora (Crvena zvezda)

Džordan Nvora može da igra na dve pozicije, prototip je modernog bek-krila s NBA prstenom i izuzetnim šutem za tri poena. Njegovo prisustvo drastično širi reket i otvara prostor za prodor i igru na postu. Bio je jedan od najboljih Zvezdinih igrača prošle sezone. Lamar Stivens je izuzetan defanzivac (takozvani lokdaun profil) sa ozbiljnim iskustvom. Fizički je dominantan, odličan u skoku i tranziciji, ali je šuterski skromniji u spotap situacijama. U ovom mečapu u prednosti je Džordan Nvora. Šuterski domet i napadačka fleksibilnost daju veću dimenziju petorci.

1/5 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Krilni centar: Čima Moneke vs Derek Vilis - prednost Čima Moneke (Crvena zvezda)

Čima Moneke je energetski motor Crvene zvezde. Vrhunski skakač na obe strane terena, neumoran u tranziciji i sposoban da iznudi ogroman broj faulova na postu i prodorima. Derek Vilis je klasična "streč četvorka", igrač sa odličnim mekim šutom van linije 6,75 m. Pravi prostor za akcije, ali gubi u direktnom fizičkom i atletskom duelu protiv Monekea. Čima poseduje znatno veći uticaj na skok, energiju i ukupan ritam utakmice.

1/8 Vidi galeriju Derek Vilis Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Centar: Džonatan Motli vs Kevarijus Hejz - prednost: niko

Džonatan Motli je solidna napadačka opcija za Crvenu zvezdu na niskom postu i u pikenrolu. Sposoban je da izbaci protivničke centre iz igre ličnim greškama i sam nosi napad. Problem će biti njegovo prilagođavanje novoj sredini jer je ranije imao problema po tom pitanju. Centar Partizana Kevarijus Hejs je defanzivni sidraš i vrhunski zaštitnik obruča. Odličan bloker i skakač, ali napadački znatno limitiran na zicere i otpatke. Motli je sveobuhvatniji igrač koji pravi razliku u napadu, dok je Hejs bolji defanzivac.

Zvezdina petorka nosi ukupnu prednost (3:1, jedan nerešen ishod). Crveno-beli u ovoj postavi ima jaču šutersku potenciju i individualni napadački kvalitet (Batler, Nvora, Motli), dok Partizanova petorka ima izrazito defanzivni i atletski profil (Stivens, Hejz), gde napadačka kreacija primarno zavisi od Karlika Džounsa.

1/6 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia, Pritnscreen, David Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia