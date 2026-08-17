Slušaj vest

Prva zvezda San Antonio Sparsa i francuske reprezentacije, Viktor Vembanjama, oglasio se uoči prijateljskog susreta protiv Srbije, koji je zakazan za 20. avgust u beogradskoj „Areni“.

Ljubitelje košarke očekuje pravi spektakl na parketu i direktan NBA duel između najboljeg igrača planete Nikole Jokića i mlade francuske senzacije. Vembanjama ne krije oduševljenje što dolazi u Beograd i ponovo oblači dres sa državnim grbom, posebno nakon što je prošlo leto bio primoran da preskoči Evropsko prvenstvo.

"Veoma sam srećan. Jedva čekam utakmicu protiv Srbije u Orleanu, kao i susret sa Slovenijom u Bersiju, da vidim kako se publika promenila. Znamo da košarka raste u Francuskoj, a prošlo je mnogo vremena otkako sam nosio ovaj dres pred našim navijačima", rekao je Vembanjama za L’Ekip.

1/5 Vidi galeriju Vembanjama isključen zbog nesportskog poteza! Foto: David Berding / Getty images / Profimedia, Screenshot

Za mlada asa ovo će ujedno biti i prva saradnja sa novim selektorom Frederikom Fotuom, dok mu je većina saigrača iz nacionalnog tima odranije dobro poznata.

"Ne bih rekao da je ovaj period ključan, ali jeste veoma važan. Za mene, kao i za mnoge druge, ovo je prilika da upoznamo stručni štab i nove saigrače, kao i da postavimo temelje. Mogli bismo da funkcionišemo i narednih leta bez ovog okupljanja, ali je svakako bolje da počnemo sada."